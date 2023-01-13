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Мурал, присвячений вагнерівцям, на вулиці Белграду
Мурал, присвячений вагнерівцям, на вулиці БелградуФото: Darko Vojinovic/AP/picture alliance/dpa
ПолітикаСполучені Штати Америки

США мають намір покласти край діяльності групи Вагнера

Жан Рофе | Анастасія Шепелева
2 год. тому

ПВК Вагнера намагається вербувати солдатів по всьому світу, і США не збираються це терпіти, наголосив радник Держдепартаменту Дерек Шолле.

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Діяльність російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера та її ймовірні спроби вербувати солдатів у Сербії та інших країнах світу викликають серйозне занепокоєння у влади США. Про це в четвер, 12 січня, заявив під час візиту в Белград радник американського Держдепартаменту Дерек Шолле.

"Ми бачимо, що група Вагнера намагається вербувати солдатів із Сербії та інших країн, і це те, що ми терпіти не маємо наміру, - сказав Шолле журналістам після зустрічі із сербським президентом Александаром Вучичем. - Я не знаю, чи є побоювання (у Сербії. - Ред.), ми говорили про наші побоювання, і ми сподіваємося на співпрацю з урядом тут, у Белграді, і в інших місцях, де є ця група, щоб покласти край її діяльності", - наводить його слова агентство AP.

Бійці ПВК Вагнера беруть активну участь у бойових діях в Україні, формально не підпорядковуючись міноборони РФ. Багатьох добровольців для ПВК вербують у російських колоніях, обіцяючи їм помилування через пів року служби. Офіційно найманство в Росії заборонено і переслідується за статтею 359 Кримінального кодексу РФ.

США закликали Сербію запровадити санкції проти Росії

Шолле також закликав Сербію приєднатися до санкцій Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну. "Росія щодня веде жорстоку, невиправдану війну проти України. Ми повинні згуртуватися, щоб гарантувати, що така поведінка неприйнятна", - заявив він.

Сербія залишається єдиною європейською країною, крім Білорусі, яка відмовилася накласти санкції на Росію, свого слов'янського союзника. У листопаді Вучич заявляв, що Белград підтримає обмежувальні заходи проти Москви лише з "дамокловим мечем над головою".

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