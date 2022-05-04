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Александар Вучич

Александар Вучич - сербський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александар Вучич".

Александра Вучича було обрано президентом Сербії в 2017 році. До цього Александр Вучич обіймав посади прем’єр-міністра Сербії, міністра оборони, міністра інформації. Александр Вучич є представником Сербської прогресивної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна Росії проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем? 04.05.2022

Після вторгнення Росії в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився. Можливо, Сербія стоїть на порозі великих зовнішньополітичних змін.
Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує

Сербія закидає Україні фейкові повідомлення про мінування літаків, Київ спростовує 18.04.2022

Александар Вучич звинуватив Україну та одну країну ЄС в причетності до фейкових повідомлень про мінування літаків Air Serbia, які літали між Москвою та Белградом. Київ відкидає звинувачення.
Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії

Александар Вучич оголосив себе переможцем на виборах у Сербії 04.04.2022

У першому турі чинний президент Александар Вучич отримав близько 60 відсотків голосів. Партія Вучича теж має всі шанси зберегти більшість у парламенті.
Сербія обирає парламент і президента

Сербія обирає парламент і президента 03.04.2022

Голосування відбувається на тлі збройного вторгнення Росії в Україну. Багато сербів підтримують російську агресію в Україні
Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів

Коментар: Небезпечні ідеї Мілошевича знову цікавлять сербів 12.02.2022

20 років тому розпочався процес у справі експрезидента Сербії Слободана Мілошевича. Його звинувачували у злочинах проти людяності. Але його ідеї знову небайдужі сербам, пише Томас Брей.
У Сербії відбулися протести через видобуток літію

У Сербії відбулися протести через видобуток літію 05.12.2021

У сербському місті Лозниця британсько-австралійська компанія збирається організувати видобуток літію. Захисники довкілля виступають проти цього рішення, країною пройшли масові протести.

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним 14.09.2021

Під час візиту до Сербії канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала країни Західних Балкан прискорити демократичні реформи. В Албанії пройде її зустріч з главами всіх шести держав регіону.
Переговори між Сербією та Косовом закінчилися безуспішно

Переговори між Сербією та Косовом закінчилися безуспішно 15.06.2021

Переговори між Сербією та Косовом укотре не принесли результатів. Утім, сторони домовилися зустрітися ще раз у липні.
Патріарх Сербський Іриней помер від COVID-19

Патріарх Сербський Іриней помер від COVID-19 20.11.2020

Предстоятель Сербської православної церкви патріарх Іриней помер від ускладень, викликаних COVID-19.
Трамп оголосив про історичну угоду між Сербією та Косовом

Трамп оголосив про "історичну" угоду між Сербією та Косовом 04.09.2020

Лідери Сербії та Косова у Білому домі в присутності Дональда Трампа підписали угоду щодо економічної співпраці. Частиною домовленостей у Вашингтоні є також тісніші відносини двох держав з Ізраїлем.
Лідери Сербії та Косова зустрілися вперше за майже 2 роки

Лідери Сербії та Косова зустрілися вперше за майже 2 роки 16.07.2020

Лідери Сербії та Косова провели переговори у Брюсселі за посередництва ЄС. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель висловив сподівання на нормалізацію відносин між країнами.
Лідери Сербії та Косова провели переговори у відеорежимі

Лідери Сербії та Косова провели переговори у відеорежимі 12.07.2020

Прем'єр-міністр Косова Авдулла Хоті і президент Сербії Александар Вучич провели відеоконференцію за посередництва глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.
У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту

У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту 11.07.2020

У столиці Сербії Белграді демонстранти, які протестують проти політики президента Александара Вучича щодо пандемії COVID-19, увірвалися до парламенту.
У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича

У Белграді відбулася демонстрація проти Вучича 10.07.2020

У столиці Сербії Белграді люди знову протестували проти політики президента Александара Вучича - цього разу мирно та сидячи на землі.
У Сербії не вщухають антикарантинні протести

У Сербії не вщухають антикарантинні протести 09.07.2020

Другий день поспіль у столиці Сербії Белграді тривають протести проти карантинних обмежень. Президент країни Александар Вучич має намір переглянути рішення про їхнє запровадження.
У Сербії демонстранти спробували штурмувати парламент через посилення карантину

У Сербії демонстранти спробували штурмувати парламент через посилення карантину 08.07.2020

У столиці Сербії Белграді тисячі людей вийшли на протест проти посилення карантину. Група демонстрантів намагалася штурмувати будівлю парламенту.

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