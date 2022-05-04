Александар Вучич - сербський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Александар Вучич".

Александра Вучича було обрано президентом Сербії в 2017 році. До цього Александр Вучич обіймав посади прем’єр-міністра Сербії, міністра оборони, міністра інформації. Александр Вучич є представником Сербської прогресивної партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.