У сербському Новому Саді протести через трагедію на вокзалі

Через загибель 14 людей внаслідок руйнування будівлі вокзалу у сербському місті Новий Сад тисячі людей вийшли на протест проти корупції та вимагають покарати винних.

У вівторок, 5 листопада, у сербському місті Новий Сад протестувальники закидали будівлі мерії та поліції фаєрами та червоною фарбою, а також камінням побили у них вікна. Поліція відповіла застосуванням сльозогінного газу. Тисячі людей вийшли на вулиці Нового Сада і висловлюють протест корупції - минулого тижня на щойно відремонтованому вокзалі міста обвалився бетонний навіс, внаслідок чого загинули 14 людей, серед них двоє дітей.

Президент Сербії Александар Вучич, відомий своїм авторитарним стилем керування, заявив, що поліція "проявляє стриманість" під час "жахливих, насильницьких протестів" на вулицях.

На тлі громадського обурення та закликів до відповідальності уряд Сербії пообіцяв провести розслідування трагедії. Раніше цього ж дня, під тиском громадськості, міністр будівництва Сербії подав у відставку, взявши на себе політичну відповідальність за трагедію.

Залізничну станцію в Новому Саді побудували у 1964 році, і нещодавно її двічі ремонтували. Проте, місцева влада заявляє, що саме бетонний навіс, який обвалився, не ремонтувався. Водночас вона не надає пояснень, чому навіс не був включений у ремонтний план, повідомляє AP.