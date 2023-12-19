Все як було: Вучич перемагає на виборах у Сербії

Блок соратників Александра Вучича з відривом переміг на парламентських виборах у Сербії. Опозиція заявляє про масові порушення під час голосування і застерігає від посилення авторитаризму.

Все залишається, як було, каже у розмові з DW Філіп Сварм, головний редактор новинного видання Vreme. Він дуже розчарований результатами парламентських виборів у Сербії. За його словами, попереду у країни новий етап необмеженої влади Сербської прогресивної партії (SNS) Александра Вучича. Блок "Александар Вучич - Сербія не має зупинятися" здобув переконливу перемогу на позачергових парламентських виборах, які відбулися 17 грудня, набравши понад 46 відсотків голосів. У різношерстій коаліції з понад десяти партій беззаперечно домінує Сербська прогресивна партія на чолі з Вучичем. Хоча сам президент не входить до виборчого списку, його ім'я - головний спільний знаменник блоку, до якого входять партії на будь-який смак: від соціал-демократів до консерваторів, а також колоритні нішеві політичні сили на кшталт Партії об’єднаних пенсіонерів, фермерів і пролетарів Сербії.

Примарні шанси опозиції

Не менш строкатий і опозиційний до Вучича проєвропейський блок "Сербія проти насильства", що складається з 15 партій - від "лівих", "зелених" і до правоцентристських. Опозиція набрала лише 23 відсотки голосів. Однак політолог Душан Міленкович у розмові з DW назвав це дуже гідним результатом. За його словами, ліберально-демократичним партіям завжди було непросто у Сербії. З огляду на це, можна вважати їхні нинішні результати найкращими в історії існування багатопартійної системи у Сербії, вважає оглядач.

Мирослав Алексич та інші лідери проєвропейської коаліції "Сербія проти насильства" після оголошення перших результатів виборів Фото: Marko Djurica/REUTERS

Коаліція опозиційних сил виникла внаслідок масових антиурядових виступів у країні, які спалахнули після двох трагічних подій навесні цього року. На початку травня підліток вчинив стрілянину у школі у Белграді. Наступного вечора 21-річний чоловік відкрив вогонь з автомобіля, що рухався, по перехожих у передмісті столиці Сербії. Внаслідок цих двох трагедій загинули 18 людей, приблизно стільки ж отримали поранення. Протести та дедалі жорсткіша ескалація у відносинах Белграда з Косовим призвели до того, що Вучич призначив дострокові вибори до парламенту - за два роки до закінчення парламентської каденції.

Спостерігачі та неурядові організації повідомили про цілу серію ймовірних маніпуляцій під час голосування. Один з закидів у порушеннях, зокрема, полягає у тому, що близько 40 тисяч виборців було привезено до Белграда та інших міст, щоб на підставі імовірно підроблених паспортів проголосувати за партію Вучича. Більшість з них організовано приїхали автобусами з Республіки Сербської. Так називається та частина сусідньої Боснії та Герцеговини, де переважно проживають етнічні серби. Але серби, які там живуть, є громадянами іншої держави і тому не мусили б мати права голосувати на виборах у Сербії. Опозиційні сили в Белграді вже звернулися зі скаргою з цього приводу до центральної виборчої комісії. Ввечері 18 грудня у столиці критики влади вийшли на акцію протесту проти ймовірних порушень на виборах.

Акція протесту опозиції 18 грудня. Опоненти Вучича заявляють про масові порушення Фото: Darko Vojinovic/AP Photo/picture alliance

У чому секрет успіху Вучича

Президент Сербії Александар Вучич, який багато років керує країною як автократ, цього разу сам не висував своєї кандидатури на виборах, але задавав тон усієї передвиборчої кампанії. Не дивно, що, згідно з соцопитуванням неурядової організації RTA, кожен четвертий житель Сербії вважає, що сам Вучич брав участь у виборах. А 60 відсотків опитаних навіть упевнено заявили, що Вучич був на виборах провідним кандидатом від своєї партії.

Партія нинішнього президента вже тривалий час домінує у політичному житті Сербії. Майже 10 відсотків дорослих мешканців країни з населенням у 6,8 мільйона є членами партії Вучича. Своїх прихильників та членів партії Вучич заохочує фінансово, партійці отримують підтримку у працевлаштуванні. Президент, своєю чергою, підігріває у суспільстві націоналістичні настрої, перш за все у контексті суперечок навколо Косова. Підіграючи тій частині суспільства, котра хоче чути, що "Косово має бути сербським", президент створює головний біль Європейському Союзу. У Брюсселі та інших європейських столицях не в захваті від того, що навколо Косова ніяк не згасне вогнище потенційного конфлікту.

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З ким заграє Белград: з Росією чи з ЄС?

Якщо ж говорити про прогрес Сербії на шляху до ЄС, то проміжні результати поки що виглядають погано. Вучич охоче демонструє свою антизахідну позицію та підіграє проросійським сентиментам, поширеним у Сербії. Однак, у Брюсселі заплющують очі на це. Сербського автократа, який був міністром ще за часів Слободана Мілошевича, вважають гарантом стабільності і критикують вкрай обережно. Хоч як не дратує європейських партнерів у нинішніх умовах підтримання тісних відносин Белградом із Москвою, все ж Брюссель не припиняє щедру підтримку Сербії.

Однак це ризикована гра для Європи, застерігає колишній міністр економіки в одному з сербських урядів Раде Баста. Як заявив політик в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, Путін використовує Балкани, щоб дестабілізувати ЄС. На кожному раунді переговорів із Брюсселем поряд із Вучичем за столом невидимо перебуває й Путін, попереджає Баста. Тому політик рекомендує ЄС якнайшвидше прийняти до складу Євросоюзу балканські країни, щоб позбавити Москву її впливу у регіоні.