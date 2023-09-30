ФРН закликала Сербію до деескалації на кордоні з Косовом

Сербія має зменшити кількість своїх військ на кордоні з Косовом, наголосило МЗС ФРН. Необхідно продовжити політичний процес, додали у відомстві.

Міністерство закордонних справ ФРН закликало Сербію зменшити кількість військ на кордоні з Косовом. Відповідну заяву поширило німецьке зовнішньополітичне відомство у суботу, 30 вересня.

"Потрібно уникати подальшої ескалації між Сербією та Косовом. Важливо, щоб Сербія без зволікань зменшила кількість своїх військ на кордоні з Косовом", - йдеться в повідомленні відомства у соцмережі Х.

При цьому в МЗС ФРН наголосили на терміновій необхідності продовжити політичний процес. "Разом із партнерами ми підтримуємо прямий контакт із залученими сторонами", - зазначили у відомстві.

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НАТО спрямує в Косово додаткові сили

Напередодні Рада НАТО дозволила спрямувати в Косово додаткові сили в рамках очолюваної Альянсом миротворчої місії KFOR для стабілізації конфлікту, що загострився із Сербією. Нині у Косово дислоковано близько 3400 солдатів KFOR, у тому числі близько 70 бійців Бундесверу, нагадує агенція Reuters.

Ситуація на півночі Косова ускладнилася минулими вихідними. Влада Косова заявила, що поліція вступила в бій із 30 озброєними сербами, які в ніч на 24 вересня увірвалися в косовське село Банска і забарикадувалися в сербському православному монастирі. Трьох нападників і одного поліцейського було вбито.