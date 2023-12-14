Євросоюз очікує більше реформ від країн Західних Балкан

Європейський Союз закликав країни Західних Балкан завершити реформи, необхідні для їхнього вступу до спільноти. Про це заявив голова Євроради Шарль Мішель після прибуття на саміт "ЄС - Західні Балкани", який відбувся у Брюсселі у середу, 13 грудня.

"Ми очікуємо від них подальших реформ, особливо у сфері верховенства закону, у сфері незалежності правосуддя", - зазначив він.

За словами Мішеля, у регіоні існує "сильна політична рішучість" провести необхідні реформи.

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Тим часом, голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель висловив жаль з приводу повільного прогресу в питанні інтеграції західнобалканських країн до Євросоюзу. "Ми повинні виконати наші обіцянки, уникнути розчарування та виправдати очікування, які були створені", - сказав він.

Євросоюз вимагає від цих країн підтримувати зовнішньополітичні рішення Брюсселя, включаючи санкційні заборони, нагадав Боррель. Йдеться про Сербію, яка є країною-кандидатом на вступ до ЄС, але відмовляється приєднуватись до санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення до України.

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Країни Західних Балкан перебувають на різних етапах вступу до ЄС

Усі шість країн Західних Балкан прагнуть вступити до Євросоюзу, але перебувають на різних етапах цього процесу. Брюссель уже веде переговори про вступ із Сербією, Північною Македонією, Чорногорією та Албанією.

Деякі з цих країн чекають на вступ до ЄС кілька десятиліть. Так, Північна Македонія має статус кандидата з 2005 року, Чорногорія - з 2010-го, Сербія - з 2012-го, а Албанія - з 2014-го. Боснії та Герцеговині Євросоюз надав цей статус у грудні 2022 року. Республіка Косово, незалежність якої оголошена у 2008 році і досі не визнана кількома країнами-членами ЄС, уже розглядається як "потенційний кандидат" на вступ до складу Євросоюзу.

Євроінтеграційні перспективи України

8 листопада Європейська Комісія представила звіт про готовність України до переговорів про вступ у ЄС. У ньому вона рекомендувала розпочати офіційний переговорний процес.

На саміті Євросоюзу 14-15 грудня лідери 27 держав-членів ЄС мають вирішити, чи прийняти рекомендацію Єврокомісії. Як зауважує міжнародна агенція Reuters, коментарі Орбана загрожують зірвати це рішення, яке потребує одностайності серед усіх країн блоку.