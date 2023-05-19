Чому Вучич лякає сербів українським "Майданом"?

Сербський президент Александар Вучич обіцяє провести дострокові вибори та посилює тиск на опозицію на тлі масових протестів у країні через травневі збройні напади. Якими будуть наслідки?

Президент Сербії Александар Вучич активізував підготовку до нової передвиборчої кампанії на тлі гострих суперечок у країні щодо ситуації у сфері безпеки та здатності влади зупинити пропаганду насильства. Оглядачі заговорили про активізацію політичного протистояння після двох збройних нападів, жертвами яких стали 17 людей та ще понад 20 дістали поранення. 3 травня, вперше у своїй історії, Сербія пережила масовий розстріл підлітком учнів школи в Белграді, а наступного дня 21-річний злочинець відкрив вогонь по перехожих на околицях Младенівця.

Серби проти насильства

Ці трагедії вивели на вулиці десятки тисяч громадян під гаслом "Сербія проти насильства". Вони вимагають відставки глави міністерства внутрішніх справ країни Браніслава Гашича та керівника ключової спецслужби - Агентства безпеки та інформації - Александра Вуліна. Також протестувальники виступають за розпуск урядового комітету з регулювання електронних ЗМІ (REM) та закриття провладних таблоїдів та телеканалів Pink та Hepi через пропаганду ненависті та вульгарного контенту. Нову ходу, яку організують кілька опозиційних партій демократичного спрямування, заплановано на 19 травня 2023 року.

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Вучич, з одного боку, зробив ставку на посилення заходів у сфері безпеки, головним з яких стала кампанія з вилучення у населення нелегальної зброї, накопиченої ще з часів збройних конфліктів 1990-х на території колишньої Югославії (за оцінками, її чисельність може перевищувати мільйон одиниць). З іншого боку, сербський лідер, як пишуть місцеві ЗМІ, обіцяє вже у вересні провести дострокові вибори, а заразом "запобігти "Майдану", який нібито загрожує Сербії.

Ні діалогу, ні Майдану

Опозиційні партії та правозахисники роками звинувачують Вучича та його правлячу Сербську прогресивну партію (СПП) в автократії, придушенні ЗМІ, насильстві щодо політичних опонентів, корупції та зв'язках з організованою злочинністю. Останні трагедії лише розширили перелік претензій. Сам же Вучич, на думку оглядачів, намагається перетворити масові розстріли на розмову про себе та погрози державі. Представників опозиції він називає "стерв'ятниками та гієнами", звинувачуючи їх у спробах незаконного захоплення влади.

Протести у Сербії, 12 травня 2023 року Фото: Darko Vojnovic/AP Photo/picture alliance

Опитані DW белградські експерти не мають ілюзій щодо готовності Вучича виконати вимоги протестувальників. Белградський політичний оглядач Філіп Шварм вважає, що Вучич зараз говорить про дострокові вибори, щоб переключити увагу незадоволених насильством громадян на відносини влади та опозиції, тобто на політичну гру. Але насправді, пояснює експерт DW, "ідеться перш за все йде не про політику, а про стурбованість громадян тим, на що перетворилося сербське суспільство, а воно дедалі більше нагадує скороварку без клапана, в якій вирують ненависть і насильство".

Що ж до загрози "Майдану", на який за аналогією з українськими подіями посилається Вучич, то, на думку Шварма, "це звичайна пропаганда та політиканство": він просто підіграє правим та русофільським колам. Наразі рано говорити, що ці протести можуть стати каталізатором якихось серйозних змін. "Гнів громадян та вимоги змін можуть тривати довго, а можуть припинитися за кілька тижнів", - пояснює Шварм.

Надія на ребрендинг

"Майдан у Сербії неможливий, адже відсутня подібність між сербським та українським контекстами", - зазначає у розмові з DW виконавчий директор Центру за вільні вибори та демократію (CESID) Боян Клачар. Прагнення Вучича до дострокових виборів він пояснює двома причинами. Одна з них пов'язана з можливим загостренням проблем на переговорах із Косовом, яке проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. І Вучичу хотілося провести голосування до того, як відбудеться можлива ескалація. Крім того, коротка та швидка передвиборча кампанія дозволить правлячій партії відновити політичну міць та запобігти можливості серйозних політичних змін, пояснює Клачар.

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"Правляча коаліція, ймовірно, піде на вибори у складі "Народного руху за державу", який зараз створюється з метою ребрендингу правлячої Сербської прогресивної партії, а також для того, щоб сам Вучич міг відійти від партійного керівництва", - каже Клачар.

Саме для просування ідеї "Народного руху" Вучич, як вважають оглядачі, використовує свій мітинг 26 травня, який він обіцяє зробити наймасовішим в історії країни. "Це будуть не збори гніву та ненависті, а зустріч надії", - запевняє президент. Враховуючи масові протести після двох збройних нападів, опоненти називають цей захід "контрмітингом". Прикметно, що він відбудеться за день до з'їзду правлячої СПП, де Вучич, як очікується, залишить посаду голови партії.

Безпека - не коник Вучича

Судячи із повідомлень сербських ЗМІ, на "зустріч надії" не всі прийдуть добровільно: співробітників держустанов планують звозити автобусами. Це стало приводом для іронії та карикатур. Автор однієї з них, Душан Петричич, зобразив натовп громадян із сербським прапором, який протистоїть колоні автобусів із портретом Вучича.

Президент Сербії Александар Вучич Фото: Darko Vojinovic/AP/dpa/picture alliance

"Автобуси уже давно стали символом заходів на підтримку влади. Це своєрідний ритуал", - каже у розмові з DW белградський оглядач Олександр Радич. За його словами, "Вучич в умовах кризи поводиться не як президент країни, а як лідер партії, і намагається мобілізувати людей довкола себе особисто, а не довкола якихось ідей". На протести він відповідає посиленням тиску за умов нескінченної передвиборчої кампанії. При цьому питання особистої безпеки, які зараз використовуються для мобілізації громадян, поступово відійдуть на другий план, оскільки це не коник Вучича, вважає співрозмовник.

"Вучич позиціонує себе як лідер міцної держави, а на військових оглядах, що періодично влаштовуються, демонструється військова міць. Водночас травневі напади показали, що під загрозою опинилася особиста безпека будь-якого громадянина, особливо дітей. Але Вучич і його поплічники погано дають раду цій кризі, лише провокуючи негативну реакцію людей майже повною відсутністю емпатії", - говорить Радич.

"Нація під загрозою"?

Серед прикладів - образи на адресу організаторів протестів та спроби принизити їхній масштаб. Так, Вучич і прем'єр-міністерка країни Ана Брнабич опублікували у соцмережах картинки з розмноженим зображенням їхніх облич, висміявши своїх опонентів та звинувативши їх у фальсифікації фотографій ходи.

"Відсоток незадоволених людей насправді дуже високий, але у країні немає політичних механізмів і сильної опозиції, яка могла б чітко артикулювати вимоги. Це створює Вучичу можливості для дискредитації протестів, учасники яких, до речі, найчастіше не є прихильниками якихось партій", - пояснює Радич.

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Вучич, вважає він, продовжить активну боротьбу проти протестувальників, у тому числі через підконтрольне телебачення, створюючи образ обложеної фортеці та численних погроз. Питання особистої безпеки громадян, яке сьогодні стало одним з основних, Вучич переформульовує у тезу: "Нація під загрозою. Все проти мене, а я - це Сербія".