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Белград

Тема

Белград - столиця Сербії.

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Докладно

Напруження в відносинах між Сербією у Косовим

Сербія і Косово: до чого може призвести брязкання зброєю?

Сербія і Косово: до чого може призвести брязкання зброєю?

На Балканському півострові знову неспокійно. Чи може суперечка між Сербією й Косовом може перерости в війну?
Політика18 серпня 2022 р.
Футболки з зображенням Путіна (поки) популярні у Белграді

Війна РФ проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Війна РФ проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?

Після вторгнення РФ в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився.
Політика4 травня 2022 р.
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Друзі Путіна у Європі: хто підтримує Росію в Європі?

Друзі Путіна у Європі: хто підтримує Росію в Європі?

Меседж європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Серби на боці Росії у війні. Виборча кампанія друга Путіна Орбана.
Суспільство28 березня 2022 р.25:50 хв.
Прапори Сербії та Чорногорії

Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Сербія передумала висилати посла Чорногорії

Белград переглянув рішення про висилку чорногорського посла за принципом взаємності.
Політика30 листопада 2020 р.
Прапори Сербії та Чорногорії

Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів

МЗС Чорногорії пояснило висилку посла Сербії його втручанням у внутрішні справи країни. Белград діяв у відповідь.
Політика29 листопада 2020 р.
Заворушення під парламентом Сербії, 10 липня 2020 року

У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту

У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту

У столиці Сербії Белграді демонстранти, що протестують проти політики президента Вучича, увірвалися до парламенту.
Політика11 липня 2020 р.
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