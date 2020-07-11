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Белград
Тема
Белград - столиця Сербії.
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Докладно
Сербія і Косово: до чого може призвести брязкання зброєю?
Сербія і Косово: до чого може призвести брязкання зброєю?
На Балканському півострові знову неспокійно. Чи може суперечка між Сербією й Косовом може перерости в війну?
Політика
18.08.2022
18 серпня 2022 р.
Війна РФ проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?
Війна РФ проти України: чи піде Сербія на розрив з Кремлем?
Після вторгнення РФ в Україну тон Белграда у відносинах із Москвою змінився.
Політика
04.05.2022
4 травня 2022 р.
Друзі Путіна у Європі: хто підтримує Росію в Європі?
Друзі Путіна у Європі: хто підтримує Росію в Європі?
Меседж європейцям з Харкова, Львова та Херсона. Серби на боці Росії у війні. Виборча кампанія друга Путіна Орбана.
Суспільство
28.03.2022
28 березня 2022 р.
25:50 хв.
Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Сербія передумала висилати посла Чорногорії
Белград переглянув рішення про висилку чорногорського посла за принципом взаємності.
Політика
30.11.2020
30 листопада 2020 р.
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів
Сербія і Чорногорія оголосили про взаємну висилку послів
МЗС Чорногорії пояснило висилку посла Сербії його втручанням у внутрішні справи країни. Белград діяв у відповідь.
Політика
29.11.2020
29 листопада 2020 р.
У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту
У Сербії протестувальники увірвалися до парламенту
У столиці Сербії Белграді демонстранти, що протестують проти політики президента Вучича, увірвалися до парламенту.
Політика
11.07.2020
11 липня 2020 р.
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