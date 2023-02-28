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Президент Сербії Олександр Вучич, верховний представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр-міністр Косово Альбін Курті під час переговорів
Президент Сербії Олександр Вучич, верховний представник ЄС Жозеп Боррель та прем'єр-міністр Косово Альбін Курті під час переговорівФото: Johanna Geron/REUTERS
Політика

Сербія і Косово прийняли угоду ЄС щодо примирення

Даниїл Сотников
5 год. тому

Лідери Косово та Сербії висловили готовність реалізувати запропоновану ЄС угоду про нормалізацію відносин, заявив Жозеп Боррель.

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Лідери Сербії та Косова підтримали запропоновану Євросоюзом угоду "Про шлях до нормалізації відносин", але потрібні додаткові переговори в березні, щоб узгодити всі деталі її ухвалення та реалізації, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель у понеділок, 27 лютого.

"Я радий повідомити, що лідери Сербії та Косова продемонстрували відповідальний підхід і готовність знайти рішення", - сказав Боррель, наголосивши, що сторони поки що лише "висловили готовність розпочати реалізацію угоди", але для цього "потрібно більше роботи" та подальші переговори. За його словами, обидві сторони пообіцяли не вживати односторонніх заходів, які можуть призвести до напруженості і поставити під загрозу укладення угоди.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті після переговорів заявив, що був готовий підписати угоду вже 27 лютого, повідомляє агентство Reuters. Президент Сербії Александр Вучич заперечив, що це нереалістично і що необхідні подальші консультації. "Це довгий, важкий і виснажливий процес", - додав він. "Я сподівався, що ми зможемо домовитися про якісь компроміси, але пан Курті не був до цього готовий", - цитує Вучича агентство AP.

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ЄС опублікував секретний план, запропонований Сербії та Косово

Після переговорів Боррель повідомив журналістам, що оскільки сторони погодилися з текстом угоди, в ЄС вирішили опублікувати його. Документ складається з 11 статей. У ньому йдеться про те, що сторони домовилися "розвивати нормальні, добросусідські відносини одна з одною на засадах рівноправності", "визнати свої відповідні документи та національні символи", будуть "вирішувати будь-які суперечки між собою винятково мирними засобами" і не будуть блокувати одна одну на шляху до Євросоюзу.

Крім того, у тексті угоди зазначено, що Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації, а обидві сторони "зобов'язуються встановити конкретні механізми і гарантії, щоб забезпечити належний рівень самоврядування для сербської громади в Косові". Обговорюється також закріплення офіційного статусу Сербської православної церкви в Косово та обмін постійними представництвами.

"Ця угода, перш за все, для громадян Косова і Сербії, а не для Європейського Союзу. У ній йдеться про те, що люди можуть вільно пересуватися між Косово і Сербією, використовуючи свої власні взаємно визнані паспорти. Угода може відкрити нові економічні можливості завдяки збільшенню фінансової допомоги, ділового співробітництва та за допомогою нових інвестицій у Косово і Сербію", - сказав Боррель.

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