Прем'єр Косова пропонує розширити контингент НАТО в країні
Сергій Куприков | Степан Смишляєв
2 год. тому
Прем'єр-міністр країни Альбін Курті вважає, що розширення присутності солдатів НАТО дозволить підвищити безпеку та стабільність як у самому Косові, так і в усьому регіоні Західних Балкан.
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Чисельність військовослужбовців Організації Північноатлантичного договору (НАТО), які перебувають на території Косова в рамках миротворчої місії Kosovo Force (KFOR), необхідно збільшити. Про це заявив прем'єр-міністр країни Альбін Курті в інтерв'ю газеті Die Welt, опублікованому в неділю, 1 січня.
На його думку, збільшення чисельності контингенту та кількості бойової техніки необхідне задля підвищення безпеки та стабільності як у самому Косові, так і у всьому регіоні Західних Балкан. Косово наразі також збільшує витрати на оборону та кількість своїх солдатів та резервістів, підкреслив він. "Збільшення кількості солдатів у миротворчих силах НАТО KFOR підтримає наші оборонні зусилля", - зауважив прем'єр.
Миротворці з 28 країн під проводом НАТО перебувають в Косові з 1999 року. Наразі в країні дислоковано близько 3800 солдатів KFOR, зокрема близько 70 військовослужбовців з Німеччини. Згідно з рішенням Бундестагу, до республіки може бути відправлено до 400 німецьких солдатів.
Новий виток ескалації між країнами розпочався 8 грудня, невдовзі після владнання суперечки довкола автомобільних номерів. На півночі Косова, де проживає велика кількість етнічних сербів, поліція затримала кількох колишніх сербських правоохоронців за підозрою у військових злочинах часів конфлікту 1998-1999 років та у тероризмі.
Косовські серби це затримання розцінили як несправедливе та побудували на трасах у кількох населених пунктах барикади. За словами Альбіна Куртіна, низка людей на барикадах мали розпізнавальні знаки російської приватної військової компанії "Вагнер", представники якої беруть активну участь у війні Росії проти України, а також пропутінського російського байкерського клубу "Нічні вовки".