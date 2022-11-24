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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп БоррельФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаСербія

Косово і Сербія залагодили суперечку щодо автономерів

Ліза Ламбрехт | Максим Сидоржевський
2 год. тому

Белград припинить видавати номерні знаки з кодами косовських міст, а Приштина відмовиться від спроб перереєструвати автомобілі із сербськими номерами, повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Косово і Сербія досягли згоди в питанні про сербські автомобільні номери, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. "Радий повідомити, що головні учасники переговорів Косова і Сербії за посередництва Євросоюзу узгодили заходи, які дадуть змогу уникнути подальшої ескалації та повністю зосередитися на пропозиції нормалізації їхніх відносин", - написав у Twitter увечері в середу, 23 листопада, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель. 

Відповідно до домовленості, Белград припинить видавати номерні знаки з кодами косовських міст, а Приштина, зі свого боку, відмовиться від спроб перереєструвати автомобілі із сербськими номерами. Як повідомив Боррель, найближчими днями сторони за посередництва Німеччини та Франції обговорять подальші кроки з нормалізації відносин.

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Конфлікт Сербії та Косова

Конфлікт між Сербією і Косовом вкотре загострився наприкінці липня, коли Приштина вирішила запровадити тимчасові документи, які повинні отримувати під час в'їзду громадяни Сербії, а також висунула вимогу до сербської меншини поміняти старі сербські автомобільні номери на місцеві. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала запровадження нових правил.

У 2008 році Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і його незалежності не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість держав пострадянського простору, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія. Україна також не визнала незалежності Косова.

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Сербія прагне до вступу в ЄС і у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косовом. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує Росія.

 

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