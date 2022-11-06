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Група сербських поліцейських символічно зніимає форму косовської поліції
Група сербських поліцейських символічно зніимає форму косовської поліціїФото: Bojan Slavkovic/AP Photo/picture alliance
ПолітикаСербія

Брюссель закликав Сербію і Косово виконувати зобов'язання

Анастасія Шепелева | Жан Рофе
1 год. тому

Останні події в Косово "ставлять під загрозу роки важкої роботи" в межах діалогу між Белградом і Приштиною, зазначив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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Вихід косовських сербів з усіх інститутів влади Приштини "не є розв'язанням нинішніх розбіжностей і може призвести до подальшої ескалації ситуації на місцях". Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель увечері суботи, 5 листопада, після переговорів із президентом Сербії Александаром Вучичем і прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті.

"Останні події у відносинах Косова і Сербії ставлять під загрозу роки важкої роботи і досягнення в рамках діалогу під егідою ЄС між Белградом і Приштиною, а також погіршують безпекову ситуацію в регіоні та за його межами, - йдеться в заяві Борреля. - ЄС закликає обидві сторони утримуватися від будь-яких односторонніх дій, які можуть призвести до зростання напруженості".

Глава європейської дипломатії звернувся до косовських сербів із закликом "дотримуватися своїх зобов'язань" у рамках цього діалогу і повернутися в місцеві органи влади. Одночасно він закликав владу Косова "дотримуватися власних зобов'язань" і "негайно продовжити терміни перереєстрації автомобілів" із сербських на косовські номери. "Проблема номерних знаків має бути вирішено сторонами шляхом діалогу", - зазначив Боррель.

Серби вийшли з усіх інститутів влади Косова

Сербська меншина на півночі Косова раніше того ж дня оголосила про вихід з усіх органів влади на знак протесту проти вимоги Приштини про заміну сербських автомобільних номерів на косовські.

"Ми вирішили покинути всі політичні інститути, парламент, уряд і чотири муніципалітети на півночі Косова, а також призупинити присутність і роботу сербів в органах правосуддя і поліції на півночі Косова", - повідомив журналістам голова партії "Сербський список" Горан Ракич після зустрічі сербських представників у місті Звечан.

Він додав, що це рішення залишатиметься чинним, доки Приштина не відкличе вимогу про автономери і не створить Спільноту сербських муніципалітетів. Після цих слів Ракич оголосив про звільнення з посади міністра у справах місцевого самоврядування уряду Косова. Потім про відставку повідомили сербські депутати, судді та голови муніципалітетів, а група сербських поліцейських символічно зняла форму косовської поліції.

Прем'єр-міністр Косова Альбін Курті зі свого боку закликав сербів "не ставати жертвою політичних маніпуляцій і геополітичних ігор". "Це не я проти вас, це Белград проти мене", - написав Курті у Facebook.

Конфлікт Сербії та Косово

Конфлікт між Сербією і Косово вкотре загострився наприкінці липня. Тоді Приштина вирішила запровадити тимчасові документи, які мають отримувати під час в'їзду громадяни Сербії, а також перереєструвати автомобілі та замінити номерні автомобільні знаки, видані в Сербії сербам, які проживають на півночі Косово. На знак протесту косовські серби звели барикади, після чого влада в Приштині відклала запровадження нових правил до 1 вересня. Переговори президента Сербії Александара Вучича і прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті за посередництва ЄС у середині серпня завершилися безрезультатно.

У 2008 році Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежності Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість держав пострадянського простору, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія. Досі офіційно не визнала незалежність Косова й Україна. 

Сербія прагне до вступу в ЄС і в зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косово. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує Росія.

Читайте також: Косово і Сербія: компроміс чи нове загострення?

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