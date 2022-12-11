Сербія вимагає розміщення своїх збройних сил у Косові

Президент Сербії пояснив необхідність розміщення поліції та ЗС у Косові посиленням етнічної напруженості. Він звернувся з цим питанням до місії НАТО KFOR.

Сербія має намір звернутися до місії НАТО KFOR з проханням дозволити розміщення сербської поліції та збройних сил у Косові у зв'язку з посиленням етнічної напруги. Про це заявив президент Сербії Александар Вучич під час пресконференції у Белграді увечері у суботу, 10 грудня. Водночас він визнав, що KFOR навряд чи схвалить такий захід.

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Раніше в Північному Косові, де мешкає велика кількість етнічних сербів, сталися вуличні заворушення та перестрілки з поліцією. Вибори мерів міст на півночі Косово, які планувалося провести 18 грудня, перенесли на 23 квітня. Як пояснила президентка країни Вйоса Османі після консультацій із політичними партіями, це необхідно для того, щоб забезпечити високу явку та присутність спостерігачів.

Протест сербських політиків у Косово

Багато сербів заявили, що мають намір бойкотувати вибори. Необхідність у їхньому проведенні виникла на тлі чергового загострення конфлікту між Сербією та Косовим. Сербські мери та представники рад муніципалітетів залишили свої посади на знак протесту проти нових правил в'їзду в Косово, які збиралася запровадити Приштина.

Наприкінці листопада сторонам вдалося залагодити суперечку. Як повідомляв верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, відповідно до домовленості Белград припинить видавати номерні знаки з кодами косовських міст, а Приштина, своєю чергою, відмовиться від спроб перереєструвати автомобілі із сербськими номерами.

2008 року Республіка Косово в односторонньому порядку проголосила незалежність від Сербії. Її визнали багато європейських держав, включно з Німеччиною, а також США. Белград вважає Косово своєю автономною провінцією і незалежність Приштини не визнає. Позицію Сербії поділяють Росія, більшість пострадянських держав, а також п'ять країн ЄС, Китай та Індія.

Сербія прагне вступу до ЄС і у зв'язку з цим зобов'язалася нормалізувати відносини з Косовом. З 2013 року Белград і Приштина намагаються врегулювати відносини за посередництва ЄС. Вступ Косова до ООН блокує Росія.