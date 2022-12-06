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Сербський президент Александар Вучич під час саміту в Албанії
Сербський президент Александар Вучич під час саміту в АлбаніїФото: Andreea Alexandru/AP Photo/picture alliance
ПолітикаЄвропа

Саміт ЄС-Західні Балкани: намір пришвидшити вступ до блоку

Аліна Коломієць
1 год. тому

ЄС виступає за прискорення процесу вступу країн Західних Балкан до блоку, налогошуючи на їхньому прогресі на цьому шляху.

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Процес вступу до Євросоюзу шести країн Західних Балкан - Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії - має бути прискорено, вирішили учасники саміту ЄС-Західні Балкани, що відбувся в столиці Албанії Тирані у вівторок, 6 грудня.

"ЄС підтверджує свою цілковиту та однозначну відданість перспективі членства країн Західних Балкан у Європейському Союзі та закликає до прискорення процесу їх вступу, що має ґрунтуватися на реальних реформах партнерів, справедливому дотриманні умов і принципі заслуг", - йдеться у спільній декларації за підсумками саміту.

Брюссель наголошує на прогресі, досягнутому західнобалканськими партнерами на шляху до ЄС після саміту у жовтні 2021 року, відзначаючи, зокрема, проведення перших міжурядових конференцій з Албанією та Північною Македонією.

ЄС у декларації також вітає рішучість країн Західних Балкан дотримуватися основних європейських цінностей та принципів відповідно до міжнародного права, підкреслюючи при цьому необхідність постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, посилення підтримки ефективного управління, прав людини, гендерної рівності та прав меншин.

Значний прогрес, зокрема, через війну в Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель у Тирані висловив надію, що на саміті ЄС 15-16 грудня буде "позитивний сигнал" щодо заявки Боснії і Герцеговини на отримання статусу кандидата, а канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що для Косова необхідна лібералізація візового режиму.

"У нас були розчарування... але ми ніколи не відмовлялися від цієї віри в ЄС", - сказав прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який у червні заявив, що повільність процесу вступу до ЄС для регіону - це "ганьба". "Прогрес, досягнутий за останні роки, безсумнівно, також через війну (Росії проти України - Ред.), яка прискорила, є величезним", - сказав Рама.

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Сербія і Косово

"Косово подасть свою заявку на членство в ЄС до кінця цього року", - заявила президентка країни Вйоса Османі-Садріу, додавши, що вона сподівається, що наступного тижня саміт ЄС схвалить лібералізацію візового режиму для Косово.

Президент Сербії Александар Вучич, якого критикують в ЄС за підтримку тісних зв’язків з Москвою, заявив, що його країна "на шляху до ЄС", але також має захищати власні інтереси. "Чи Сербія занадто близька до Росії? Сербія - незалежна країна", - сказав він.

За даними Reuters, у кулуарах ЄС підготував нову пропозицію щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом із чітким графіком дій.

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