Саміт ЄС-Західні Балкани: намір пришвидшити вступ до блоку

ЄС виступає за прискорення процесу вступу країн Західних Балкан до блоку, налогошуючи на їхньому прогресі на цьому шляху.

Процес вступу до Євросоюзу шести країн Західних Балкан - Албанії, Боснії і Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії - має бути прискорено, вирішили учасники саміту ЄС-Західні Балкани, що відбувся в столиці Албанії Тирані у вівторок, 6 грудня.

"ЄС підтверджує свою цілковиту та однозначну відданість перспективі членства країн Західних Балкан у Європейському Союзі та закликає до прискорення процесу їх вступу, що має ґрунтуватися на реальних реформах партнерів, справедливому дотриманні умов і принципі заслуг", - йдеться у спільній декларації за підсумками саміту.

Брюссель наголошує на прогресі, досягнутому західнобалканськими партнерами на шляху до ЄС після саміту у жовтні 2021 року, відзначаючи, зокрема, проведення перших міжурядових конференцій з Албанією та Північною Македонією.

ЄС у декларації також вітає рішучість країн Західних Балкан дотримуватися основних європейських цінностей та принципів відповідно до міжнародного права, підкреслюючи при цьому необхідність постійних зусиль у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю, посилення підтримки ефективного управління, прав людини, гендерної рівності та прав меншин.

Значний прогрес, зокрема, через війну в Україні

Голова Європейської Ради Шарль Мішель у Тирані висловив надію, що на саміті ЄС 15-16 грудня буде "позитивний сигнал" щодо заявки Боснії і Герцеговини на отримання статусу кандидата, а канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що для Косова необхідна лібералізація візового режиму.

"У нас були розчарування... але ми ніколи не відмовлялися від цієї віри в ЄС", - сказав прем’єр-міністр Албанії Еді Рама, який у червні заявив, що повільність процесу вступу до ЄС для регіону - це "ганьба". "Прогрес, досягнутий за останні роки, безсумнівно, також через війну (Росії проти України - Ред.), яка прискорила, є величезним", - сказав Рама.

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Сербія і Косово

"Косово подасть свою заявку на членство в ЄС до кінця цього року", - заявила президентка країни Вйоса Османі-Садріу, додавши, що вона сподівається, що наступного тижня саміт ЄС схвалить лібералізацію візового режиму для Косово.

Президент Сербії Александар Вучич, якого критикують в ЄС за підтримку тісних зв’язків з Москвою, заявив, що його країна "на шляху до ЄС", але також має захищати власні інтереси. "Чи Сербія занадто близька до Росії? Сербія - незалежна країна", - сказав він.

За даними Reuters, у кулуарах ЄС підготував нову пропозицію щодо нормалізації відносин між Сербією та Косовом із чітким графіком дій.

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