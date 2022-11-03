Шольц виступив за посилення інтеграції Західних Балкан до ЄС
Олександра Іванова | Анастасія Шепелева
2 год. тому
На тлі війни Росії проти України зусилля з інтеграції країн Західних Балкан в ЄС необхідно зміцнити, заявив канцлер ФРН.
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Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) привітав зусилля зі зміцнення взаємодії з ЄС з боку шести країн балканського регіону, які прагнуть вступити до Євросоюзу. Після російського нападу на Україну ця інтеграція стала ще важливішою, наголосив він у четвер, 3 листопада, у Берліні на відкритті саміту Євросоюзу з Албанією, Боснією і Герцеговиною, Косово, Республікою Північна Македонія, Сербією і Чорногорією.
За словами Олафа Шольца, ці шість країн належать до "вільної та демократичної частини Європи" й лише з ними Європа буде повною. За словами канцлера, добробут і стабільність цього регіону не можна розглядати окремо від ситуації в Західній Європі.
Зусилля з інтеграції Балкан до ЄС, що розпочалася 20 років тому, необхідно зробити більш інтенсивними, вважає Шольц. "Жорстокий військовий напад Росії на Україну змушує нас триматися разом і надійно захищати свободу Європи", - наголосив він.
Порядок денний "балканського" саміту в Берліні
У берлінському саміті беруть участь представники керівництва ЄС, а також глави урядів низки країн-членів Євросоюзу. Очікується, що в рамках цього заходу балканські держави-учасниці підпишуть угоди про взаємне визнання документів, що засвідчують особу, а також університетських дипломів і свідоцтв про здобуття професійної освіти. Підготовка відповідних документів тривала протягом двох років.
Іншими темами зустрічі на вищому рівні стануть енергетична криза, а також реформи і поліпшення взаємозв'язку енергетичних секторів країн. Зі свого боку Німеччина та інші члени ЄС пообіцяли балканським державам надати їм підтримку на цьому шляху.