 Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.09.2021

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Новини

Меркель вважає вступ балканських країн в ЄС абсолютно необхідним

Під час візиту до Сербії канцлерка ФРН Анґела Меркель закликала країни Західних Балкан прискорити демократичні реформи. В Албанії пройде її зустріч з главами всіх шести держав регіону.

Анґела Меркель і президент Сербії Александар Вучич у Белграді

Анґела Меркель і президент Сербії Александар Вучич у Белграді

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) вважає необхідною інтеграцію балканських країн до Євросоюзу. "Абсолютний геостратегічний інтерес для Європи полягає в тому, щоб ці країни вступили в ЄС", - заявила вона в понеділок, 13 вересня, на спільній пресконференції з президентом Сербії Александаром Вучичем в Белграді.

За словами Меркель, Сербії та іншим країнам регіону треба докласти більше зусиль до проведення демократичних реформ заради вступу в ЄС. Зміцнення регіонального співробітництва ведеться з 2014 року в рамках "Берлінського процесу", розпочатого за ініціативи німецької канцлерки.

Меркель на Балканах

Трохи більше ніж за два тижні до парламентських виборів у Німеччині, після яких Меркель піде з посади голови уряду ФРН, вона проводить дводенний візит до Сербії і Албанії. 14 вересня в столиці Албанії Тирані відбудеться її зустріч з головами урядів усіх шести західнобалканських країн - Сербії, Албанії, Республіки Північна Македонія, Боснії і Герцеговини, Чорногорії та Косова, які прагнуть в ЄС.

Брюссель уже протягом багатьох років веде переговори про вступ до ЄС із Сербією, а також Чорногорією. Албанія і Північна Македонія офіційно вважаються кандидатами на вступ, Боснія-Герцеговина та Косово розглядаються як потенційні кандидати.

Раніше, в липні, Меркель уже заявляла, що стимулювання процесу підготовки вступу західнобалканських країн до Євросоюзу відповідає його споконвічним інтересам. У регіоні тим часом помітно посилюється вплив Росії і Китаю.

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