Суперечка на Балканах: за що Болгарія блокує Північній Македонії вступ до ЄС

Привид нової балканської суперечки готується до прогулянки брюссельськими коридорами. У грудні мають розпочатися переговори про вступ Північної Македонії до ЄС. Країна чекала на це 15 років - саме стільки вона перебуває у статусі "держави-кандидата". За цей час вдалося розв'язати тривалу суперечку з Грецією щодо назви країни. У березні цього року Північна Македонія приєдналася до НАТО і розраховувала на швидке приєднання і до ЄС.

Аж тут з'явилася Болгарія.

Минулого тижня увагу північномакедонських медіа привернув документ зі складною назвою "Пояснювальний меморандум про відносини між Республікою Болгарія та Республікою Північна Македонія у контексті процесу ЄС із розширення, асоціації та стабілізації". Документ на шести сторінках Софія розіслала у столиці 26-ти країн ЄС - він містить болгарське трактування історичних питань. Серед іншого, у Софії вважають, що після завершення Другої світової у Північній Македонії "мали місце етнічні та лінгвістичні маніпуляції". Далі у документі зазначено, що "процес приєднання Республіки Північна Македонія є гарною нагодою для керівництва країни покінчити з ідеологічною спадщиною та практиками комуністичної Югославії", а "процес розширення не має легітимізувати етнічні та лінгвістичні зміни, які виникли у часи колишніх авторитарних режимів".

Візит болгарського прем'єра Борисова (л) до північномакедонського колеги Заєва

Згідно з болгарською офіційною інтерпретацією історії, слов'янські жителі Північної Македонії насправді є болгарами, які говорять болгарською мовою. Штучну "македонську" ідентичність їм нав'язав комуністичний режим Йосипа Броза Тіто шляхом "промивання мізків".

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Націоналістична риторика

Ці твердження не нові. Насправді, таку позицію у Софії відстоюють ще з 1950-х років. У минулому вона вже спричиняла конфлікти між двома країнами на міжнародній арені. Тепер же Болгарія використовує свою перевагу членства у ЄС, тоді як сусідня країна тільки йде до повноправної участі у союзі.

Голова секції студій Південно-Східної та Східної Європи в Університеті Регенсбурга, професор Ульф Бруннбауер (Ulf Brunnbauer) каже, що болгарський меморандум є "спробою нав'язати власні націоналістичні погляди на історію та культуру іншої країни та її народу". За словами науковця, "це якби Німеччина говорила австрійцям, що вони німці. Або ж, коли б Данія вважала норвежців якоюсь аномалією, адже вони були частиною їхньої імперії, а норвезька мова сформувалася пізніше данської", - сказав він у коментарі DW.

Професор Ульф Бруннбауер з Університету Регенсбурга у Баварії

Слід зазначити, що документ викликав обурення не лише у Північній Македонії, але й у частини болгарських інтелектуалів. Віцепрем'єр Північної Македонії Нікола Дімітров сказав, що "мова не є фактором визнання чи невизнання, адже у XXI столітті, особливо в Європі, у праві на самовизначення та самовираження не може бути відмовлено".

Болгарський соціолог Івайло Дітчев сказав DW, що головним посланням документу "є те, що Північної Македонії не існує, а якщо ця нова нація послідовно відмовляється самоліквідуватися - у Болгарії це вважають агресією".

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Визволення чи окупація?

У ході Другої світової війни Болгарське царство входило до держав осі й окуповувало територію сучасної Північної Македонії, де цей період називають "болгарською фашистською окупацією". Однак у Софії таке твердження заперечують і вважають, що болгарські сили принесли визволення. Ба більше, у декларації, ухваленій парламентом Болгарії торік, Софія вимагає від Скоп'є припинити називати цей період "болгарською фашистською окупацією", внести відповідні зміни до історичної літератури та пам'ятників.

Подібні суперечки мала б розв'язати комісія істориків, створена після підписання договору про дружбу у 2017 році. Історики та освітяни з обох країн почали працювати над укладенням списку суперечливих тем. Проте їхня робота припинилася минулого року. Офіційна причина - спочатку вибори у Північній Македонії, а відтак пандемія коронавірусу. Неофіційно ж відомо про непереборні розбіжності у позиціях. Тепер же болгарський уряд наполягає на відновленні роботи комісії і конкретних результатах її роботи. Інакше там погрожують заблокувати Північній Македонії шлях до переговорів з ЄС про вступ.

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Не той майданчик

У Брюсселі поки не коментували цю суперечку. Та Німеччина, яка зараз здійсює чергове головування у ЄС, закликала обидві країни розв'язати її на основі роботи комісії істориків. Посолка ФРН у Північній Македонії Анке Гольштейн (Anke Holstein) заперечила проти спроб Болгарії включити двосторонні питання у порядок денний переговорів Скоп'є з ЄС про вступ. "Двосторонні проблеми слід вирішувати на двосторонньому рівні", - сказала вона в ефірі "Радіо "Свобода". Та за оцінками голови північномакедонської комісії експертів Драгі Горгієва, досягти цього буде непросто. "Болгарський меморандум, який заперечує існування сучасної македонської мови та ідентичності, точно не допоможе успішній роботі комісії", - сказав він у розмові з DW.

Антикорупційні протести у Болгарії

Дітчев та деякі політичні оглядачі в обох країнах вважають, що йдеться про PR-трюк болгарського прем'єра Бойка Борисова, покликаний відвернути суспільну увагу, адже у Болгарії вже кілька місяців тривають антикорупційні протести. Утім, інші з такою оцінкою не згодні. "Протести у Софії ніяк із цим не пов'язані", - написав у коментарі для DW депутат Європарламенту від Болгарії Андрей Ковачев і додав, що і новий уряд у Софії не відійде від цієї позиції. Він також запевнив, що Північна Македонія не зможе розпочати переговори з ЄС про вступ, допоки не пристане на вимоги Болгарії. "Навіть не сподівайтеся, бо в Болгарії ви ніколи більше не знайдете такого зрадника, як Георгі Дімітров (перший комуністичний правитель Болгарії у 1946-1949 роках, який визнав існування окремої македонської нації та мови - Ред.), який би виконав для вас цю роботу", - написав він у коментарі, оригінал якого доступний на сторінці македонської служби DW.

Німецький історик Бруннбауер закликає Брюссель і особливо Берлін натиснути на болгарський уряд. "Питання інтерпретації македонськими істориками і політиками своєї історії може обурювати болгарських націоналістів (і навпаки). Але це жодним чином не стосується Копенгагенських критеріїв чи інших критеріїв, необхідних для приєднання до ЄС", - наголошує історик.