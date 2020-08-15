Протести в Софії переросли в сутички з поліцією: затримано 95 осіб

У столиці Болгарії Софії в середу, 2 вересня, відбулися серйозні сутички між антиурядовими демонстрантами та поліцією перед парламентом країни. За офіційними даними, щонайменше 55 людей отримали поранення, а заарештовано щонайменше 95 осіб, повідомляє інформагентство AFP.

Люди виходять на протести проти прем'єр-міністра Бойка Борисова, якого демонстранти звинувачують у корупції та близькості до олігархів. Тисячі демонстрантів скандували "відставка" та "мафія" у центрі Софії. Вони кидали яйця, яблука, помідори та фальшиві купюри в 500 євро в бік будівлі парламенту.

Між протестувальниками і поліцейськими сталися сутички

За даними урядовців, деякі учасники акції протесту також кидали димові шашки, феєрверки, каміння і пляшки у поліцейських. Ситуація загострилася, коли частина демонстрантів намагалася прорвати поліцейський кордон навколо будівлі парламенту. У відповідь, оснащені спецзасобами силовики розпили перцевий спрей, сльозогінний газ та використовували світлошумові гранати.

У постраждалих людей зафіксовано опіки та проблеми з диханням. За офіційними даними, серед 55 постраждалих було 37 співробітників поліції, решта - демонстранти та журналісти. Правозахисники звинуватили правоохоронців у надмірній жорстокості. Утім, керівник поліції відкинув ці звинувачення і заявив, що серед серед заарештованих були футбольні ультрас, відомі поліції.

Протести спричинили плани уряду Болгарії щодо внесення змін до конституції країни. Критики звинувачують Борисова в тому, що конституційна реформа не передбачає більшої відповідальності для керівника болгарської прокуратури. Чинного генерального прокурора Івана Гешева також закликають подати у відставку, йому закидають зв'язки з впливовими олігархами.

Конституційна реформа також має на меті обмеження прав президента. Нинішній президент Румен Радев є опонентом Борисова і дуже критично ставиться до його уряду. Радев звинувачує Борисова у зв'язках з олігархами і підтримує вимоги протестувальників. Президент закликає до проведення позачергових виборів до парламенту.

Протести у Болгарії почалися 9 липня, після обшуків в адміністрації президента, які були зумовлені розслідуванням двох не пов'язаних між собою справ про корупцію та розголошення державної таємниці. Уповноважений з питань боротьби з корупцією і радник президента з питань безпеки тоді були затримані для допитів.

Демонстранти вимагають відставки уряду та генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.