 Прем′єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав умову своєї відставки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2020

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Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов назвав умову своєї відставки

На тлі масових протестів у Болгарії глава уряду Бойко Борисов заявив, що готовий піти у відставку у разі, якщо буде змінено конституцію Болгарії.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов (фото з архіву)

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив про необхідність якомога швидше змінити конституцію країни. Із відповідним зверненням він виступив у п'ятницю, 15 серпня.

"Настав час для відповідальності і рішучості. Настав час не лише для зміни політичної системи, але й для перезавантаження держави", - наголосив Борисов.

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Прем'єр-міністр Болгарії готовий піти у відставку

При цьому політик заявив, що готовий залишити свою посаду, якщо парламент вирішить скликати Великі Народні збори - орган, що матиме повноваження ухвалити поправки до конституції країни. "У час, коли Народні збори (парламент Болгарії. - Ред.) ухвалять рішення щодо проведення виборів до Великих Народних зборів, у відповідності до конституції я піду з посади прем'єр-міністра Болгарії", - заявив Борисов.

Для скликання Великих Народних зборів у парламенті за це мають проголосувати не менше двох третин депутатів.

Заява Борисова пролунала на тлі масових протестів проти його уряду, що тривають у Болгарії вже місяць

Заява Борисова пролунала на тлі масових протестів проти його уряду, що тривають у Болгарії вже місяць

Пропозиції правок до конституції від Борисова

Прем'єр-міністр заявив, що його партія "ГЕРБ" вже розробила своє бачення можливих до основного закону країни. Вони, зокрема, полягають у скороченні кількості депутатів парламенту з 240 до 120, реформі судової влади задля забезпечення її незалежності, а також посилення підзвітності прокурорів і суддів.

Запропоновані Борисовим правки були гостро розкритиковані президентом країни Руменом Радевим. "Навіть сама ця ініціатива демонструє його (Борисова. - Ред.) зневагу до конституції, адже подібна пропозиція у відповідності до тексту основного закону має надійти або від половини парламентаріїв, або від президента", - пояснив Радев.

Протести проти Борисова продовжуються

Свою заяву прем'єр-міністр Болгарії зробив на тлі протестів, які тривають у країні вже понад місяць. Демонстранти вимагають відставки уряду та генерального прокурора, а також проведення позачергових виборів.

Учасники акцій протесту звинувачують можновладців у корупції та зв'язках з олігархами. Протести відбуваються за підтримки опозиційної Болгарської соціалістичної партії та президента Румена Радева, який є політичним опонентом Борисова.

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