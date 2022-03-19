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Бойко Борисов

Бойко Борисов - болгарський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бойко Борисов".

Болгарський політик Бойко Борисов уже неодноразово обіймав посаду прем'єр-міністра Болгарії. Він очолював уряд з 2009 до 2013 року, з 2014 до січня 2017 року. Нині він перебуває на посаді з травня 2017 року. Бойко Борисов є засновником та лідером консервативної політичної партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова

У Болгарії звільнили з-під варти підозрюваного в корупції експрем'єра Борисова 19.03.2022

Бойка Борисова затримали за підозрою у розтраті коштів Євросоюзу. Чинний прем'єр Кирил Пєтков звинуватив прокуратуру у саботуванні розслідування.
Болгарія: наскільки проросійським є переобраний президент Радев?

Болгарія: наскільки проросійським є переобраний президент Радев? 22.11.2021

Президент Болгарії Румен Радев переміг на виборах і очолить країну вдруге поспіль. Українцям він відомий своїми заявами про "російський" Крим. Хто він такий і наскільки проросійський - у статті DW.
Як хлопці із Гарварду перемогли на парламентських виборах у Болгарії

Як "хлопці із Гарварду" перемогли на парламентських виборах у Болгарії 18.11.2021

Два випускники Гарварду, створивши коаліцію "Продовжуємо зміни", перемогли на парламентських виборах у Болгарії - третіх за рік. Тепер перед ними постала складна задача - сформувати новий уряд.
На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи

На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи 14.11.2021

На третіх за рік виборах до парламенту партія експрем'єра Бойка Борисова "ГЕРБ" і нова політсила "Ми продовжуємо зміни" мають однакову підтримку, свідчать екзитполи.

У Болгарії розрив між ГЕРБом Борисова та партією шоумена Тріфонова мінімальний - екзитполи

У Болгарії розрив між ГЕРБом Борисова та партією шоумена Тріфонова мінімальний - екзитполи 11.07.2021

Після дострокових виборів у Болгарії екзитполи фіксують мінімальний розрив між партією експрем'єра Бойка Борисова "ГЕРБ" і політсилою шоумена Славі Тріфонова ITN.
У Болгарії відбуваються дострокові парламентські вибори

У Болгарії відбуваються дострокові парламентські вибори 11.07.2021

Партія прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова "ГЕРБ" може послабити позиції щодо нової партії "Є такий народ". Її заснував у 2020 році шоумен Славі Тріфонов.
Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту

Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту 11.05.2021

Через те, що жодна з партій у парламенті не змогла сформувати уряд, президент Болгарії оголосив про проведення нових парламентських виборів.
Бойко Борисов не претендуватиме на посаду прем'єра Болгарії

Бойко Борисов не претендуватиме на посаду прем'єра Болгарії 14.04.2021

Тричі прем'єр Болгарії Бойко Борисов заявив, що не висуватиме свою кандидатуру на цю посаду, хоча його партія "ГЕРБ" на виборах 4 квітня отримала найбільше голосів виборців.
Партія прем'єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії

Партія прем'єра Бойка Борисова лідирує на виборах до парламенту Болгарії 05.04.2021

Після підрахунку майже половини бюлетенів партія Бойка Борисова набирає 24,2 відсотка голосів. Прем'єр Болгарії уже запропонував опозиції долучитися до формування уряду.
У Болгарії на виборах перемагає партія прем'єра Бойка Борисова - екзитполи

У Болгарії на виборах перемагає партія прем'єра Бойка Борисова - екзитполи 04.04.2021

За даними екзитполів, партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" прем'єр-міністра країни Бойка Борисова отримала підтримку 25 відсотків виборців. Очікується, що вона потребуватиме коаліційних партнерів.
У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент

У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент 04.04.2021

У Болгарії відбуваються парламентські вибори. В уряду Бойка Борисова хороші шанси залишитися при владі, однак його партія навряд чи зможе здобути абсолютну більшість.
Болгарія також призупинила використання вакцини AstraZeneca

Болгарія також призупинила використання вакцини AstraZeneca 12.03.2021

Болгарський уряд розпорядився призупинити використання вакцини AstraZeneca, поки не будуть розвіяні всі сумніви в її безпеці.
Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС

Болгарія заблокувала переговори про вступ Північної Македонії до ЄС 17.11.2020

Причиною блокування Софією європейських прагнень Скоп'є стали невирішені питання щодо історії та мови, пояснили в МЗС Болгарії.
Прем'єр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом

Прем'єр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом 25.10.2020

Бойко Борисов отримав два позитивні ПЛР-тести і йде на самоізоляцію.

Болгарський Майдан: чому болгари масово виходять на протести (відео)

Болгарський "Майдан": чому болгари масово виходять на протести (відео) 20.09.2020

У той час, як білоруси вже понад місяць протестують проти Олександра Лукашенка, у Болгарії вже два місяці мітингують проти корупції, вимагаючи відставки прем’єра Бойка Борисова. В країні ЄС кращі шанси домогтися цього?

Протести в Болгарії: проти якої радянщини і корупції мітингують (18.09.2020)

Протести в Болгарії: проти якої "радянщини" і корупції мітингують (18.09.2020) 18.09.2020

У той час, як білоруси вже понад місяць протестують проти Олександра Лукашенка, у Болгарії мітингувальники вже два місяці виходять на вулиці з протестами проти корупції та олігархії у владі. Вони вимагають відставки прем’єра країни Бойка Борисова. Чи кращі шанси домогтися цього в країні ЄС?

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