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Бойко Борисов - болгарський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бойко Борисов".
Болгарський політик Бойко Борисов уже неодноразово обіймав посаду прем'єр-міністра Болгарії. Він очолював уряд з 2009 до 2013 року, з 2014 до січня 2017 року. Нині він перебуває на посаді з травня 2017 року. Бойко Борисов є засновником та лідером консервативної політичної партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У той час, як білоруси вже понад місяць протестують проти Олександра Лукашенка, у Болгарії вже два місяці мітингують проти корупції, вимагаючи відставки прем’єра Бойка Борисова. В країні ЄС кращі шанси домогтися цього?
У той час, як білоруси вже понад місяць протестують проти Олександра Лукашенка, у Болгарії мітингувальники вже два місяці виходять на вулиці з протестами проти корупції та олігархії у владі. Вони вимагають відставки прем’єра країни Бойка Борисова. Чи кращі шанси домогтися цього в країні ЄС?