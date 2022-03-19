Бойко Борисов - болгарський політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Бойко Борисов".

Болгарський політик Бойко Борисов уже неодноразово обіймав посаду прем'єр-міністра Болгарії. Він очолював уряд з 2009 до 2013 року, з 2014 до січня 2017 року. Нині він перебуває на посаді з травня 2017 року. Бойко Борисов є засновником та лідером консервативної політичної партії Громадяни за європейський розвиток Болгарії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.