Як "хлопці із Гарварду" перемогли на парламентських виборах у Болгарії

"Зупинити корупцію - це стане нашим пріоритетом" - цю фразу після завершення парламентських виборів у Болгарії Кирил Петков повторив багато разів. Очолювала Петковим та його колегою Арсеном Василевим коаліція "Продовжуємо зміни", за попередніми результатами голосування 14 листопада, неочікувано отримала перемогу на виборах.

В ефірі болгарського національного телебачення Петков, який є ймовірним претендентом на посаду глави уряду, заявив, що готовий вести діалог про створення уряду з усіма партіями у країні, окрім партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) на чолі з колишнім прем'єр-міністром країни Бойком Борисовим та партії турецької меншини "Рух за права і свободи" (РПС).

Саме на ці дві політичні сили переможці виборів покладають відповідальність за корупцію, яка процвітає у країни. Партнерами по майбутній урядовій коаліції Петков називає Болгарську соціалістичну партію (БСП), Демократичну партію Болгарії (ДПБ) та партію "Є такий народ". "Їхні цілі та основні принципи у всьому збігаються з нашими: зупинити корупцію і для початку провести перестановки в генеральній прокуратурі, щоб створити юстицію, яка функціонуватиме", - пояснив Петков.

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"Хлопці з Гарварду" - хто вони?

"Хлопці з Гарварду" - так називають двох менеджерів Петкова й Василева. Обидва вони навчалися в Гарвардському університеті, були частиною перехідного (технічного) уряду країни після парламентських виборів у квітні 2021 року. Улітку Петков та Василев очолили дві маленькі партії "Вольт" та "Європейський середній клас", а потім об'єдналися у коаліцію реформаторів "Продовжуємо зміни". Для створення власної партії до парламентських виборів у листопаді їм забракло часу.

Весела Чернева, директорка аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин"

"Вони не обтяжені політичним вантажем і випромінюють енергію, силу й політичний кураж", - так відгукувалася про дует напередодні виборів Весела Чернева, директорка аналітичного центру "Європейська рада з міжнародних відносин" у Софії. Але до самого початку голосування всі прогнози були на користь партії Бойка Борисова. Свою поразку на виборах він прокоментував так: "Усі вже несли мою труну, але я радію тому, що живий".

Треті парламентські вибори за рік

На позачергових парламентських виборах у Болгарії, які цього року відбувалися тричі, щоразу був новий переможець. У квітні ГЄРБ зазнала політичної поразки - попри найбільшу кількість голосів виборців, інші партії не захотіли формувати з нею урядову коаліцію. У липні популісти з партії "Є такий народ" також були переконані, що, отримавши відносну більшість, зможуть правити без партнерів по коаліції, і помилилися.

І ось третя кампанія і третій переможець. Для Петкова й Василева формування уряду також стане складним завданням. Болгарські виборці хоч і вчергове проголосували проти повернення Бойка Борисова до влади, проте не надали коаліції "Продовжуємо зміни" мандату на формування однопартійного кабінету.

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"Продовжуємо зміни" може отримати більшість у парламенті лише за умови об'єднання ще з трьома партіями. Весела Чернева вважає, що урядову коаліцію вдасться сформувати до Різдва: "Це буде неоднорідна коаліція. У найважливіших питаннях - боротьба з корупцією, юстиція, бюджет та врегулювання спричиненої пандемією кризи, - їхні позиції не значно розходяться. У той час, як інші партії істотно послабили свої позиції на останніх виборах, Петков і Василев продемонстрували готовність до компромісів, наприклад, у питанні розподілу посад".

Але ані в коаліції "Продовжуємо зміни", ані в партії "Є такий народ" немає розгалуженої партійної структури. "Вони мають бути представлені по всій країні - і водночас проводити свою програму реформ. Це буде нелегко", - визнає Чернева в інтерв'ю DW. Партія ж ГЄРБ, навпаки, представлена на регіональному рівні і завдяки своїм економічним зв'язкам все ще сильна, це її капітал, констатує експертка. У той час як результати так званих "протестних партій" на кожних нових виборах відрізняються, соціалісти й партія Борисова отримують стабільну підтримку виборців.

Ексочільник уряду Болгарії Бойко Борисов

Виборці в Болгарії - між байдужістю та втомою

Ейфорія з приводу переможців виборів не може нівелювати інших висновків, які викликають занепокоєння. Явка виборців на цих виборах становила менше 40 відсотків - історичний мінімум.

Парван Симеонов, директор інституту дослідження громадської думки Gallup International Balkan, зазначає в інтерв'ю DW: "Зараз панують втома й байдужість - небезпека фашистських тенденцій реальна". Наскільки ця небезпека реальна, демонструє підтримка ультраправої партії "Відродження", яка може розраховувати на п'ять відсотків голосів. "Те, що ультраправі пройшли до парламенту, звичайно, неприємно. Але за загальноєвропейськими мірками їхня підтримка все ж таки доволі обмежена", - уточнює Весела Чернева.

На президентських виборах у Болгарії, які проходили 14 листопада одночасно з парламентськими, переміг, як і очікувалося, чинний президент Румен Радев. Але оскільки він, за попередніми підрахунками, не набрав абсолютної більшості, буде другий тур виборів. Суперника Радева, ректора університету у Софії Анастаса Герджикова, підтримує партія ГЄРБ. У другому турі, який відбудеться 21 листопада, для перемоги кандидату буде достатньо простої більшості голосів.