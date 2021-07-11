 У Болгарії розрив між ГЕРБом Борисова та партією шоумена Тріфонова мінімальний - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.07.2021

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Новини

У Болгарії розрив між ГЕРБом Борисова та партією шоумена Тріфонова мінімальний - екзитполи

Після дострокових виборів у Болгарії екзитполи фіксують мінімальний розрив між партією експрем'єра Бойка Борисова "ГЕРБ" і політсилою шоумена Славі Тріфонова ITN.

На одній з виборчих дільниць у Софії

На одній з виборчих дільниць у Софії

У Болгарії на дострокових парламентських виборах, що відбулись у неділю, 11 липня, перемагає партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") експрем'єра країни Бойка Борисова. За даними екзитполів, які оприлюднені після закриття дільниць, вона отримує від 22,1 відсотка до 23,5 відсотка голосів виборців.

На другому місці з мінімальним розривом від лідера перебуває партія "Є такий народ" (ITN) популярного телеведучого та співака Славі Тріфонова. Дані трьох соціологічних інститутів, що проводили опитування виборців на виході з дільниць, дають їй від 21 до 23 відсотків голосів виборців.

Нагадаємо, на виборах у квітні цього року "ГЕРБ" перемогла - за цю партію проголосували близько 26 відсотків виборців. "Є такий народ", заснована в 2020 році, тоді вперше брала участь у виборах і фінішувала другою з результатом у 18 відсотків голосів. 

Утім, "ГЕРБ" тоді не знайшла партнерів для формування уряду, опозиційні партії також не змогли домовитись. Тож президент Болгарії Румен Радев оголосив дострокові парламентські вибори.

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