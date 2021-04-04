У Болгарії на виборах перемагає партія прем'єра Бойка Борисова - екзитполи

У Болгарії на парламентських виборах, що відбулись в неділю, 4 квітня, перемагає проєвропейська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра країни Бойка Борисова. За даними екзитполів, які оприлюднені після закриття дільниць, вона отримала 25 відсотків голосів виборців.

Таким чином правляча партія втратила близько дев'яти відсоткових пунктів у порівнянні з результатми виборів 2017 року. Очікується, що партія Борисова потребуватиме коаліційних партнерів.

Друге місце на виборах, за даними Alpha Research, посіли соціалісти - їх підтримали 17,6 відсотка виборців. На третій позиції партія ITN популярного телеведучого та співака Сальві Тріфонова із близько 15 відсотками.

Загалом на 240 місць в парламенті претендують майже 7 тисяч кандидатів. Вибори до парламенту у Болгарії відбулись на тлі погіршення ситуації з коронавірусом та локдауну.

Уряд, сформований коаліцією ГЕРБ та націоналістів, минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.