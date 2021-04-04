 У Болгарії на виборах перемагає партія прем′єра Бойка Борисова - екзитполи | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У Болгарії на виборах перемагає партія прем'єра Бойка Борисова - екзитполи

За даними екзитполів, партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" прем'єр-міністра країни Бойка Борисова отримала підтримку 25 відсотків виборців. Очікується, що вона потребуватиме коаліційних партнерів.

Болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов

Болгарський прем'єр-міністр Бойко Борисов

У Болгарії на парламентських виборах, що відбулись в неділю, 4 квітня, перемагає проєвропейська партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра країни Бойка Борисова. За даними екзитполів, які оприлюднені після закриття дільниць, вона отримала 25 відсотків голосів виборців.

Таким чином правляча партія втратила близько дев'яти відсоткових пунктів у порівнянні з результатми виборів 2017 року. Очікується, що партія Борисова потребуватиме коаліційних партнерів.

Друге місце на виборах, за даними Alpha Research, посіли соціалісти - їх підтримали 17,6 відсотка виборців. На третій позиції партія ITN популярного телеведучого та співака Сальві Тріфонова із близько 15 відсотками.

Загалом на 240 місць в парламенті претендують майже 7 тисяч кандидатів. Вибори до парламенту у Болгарії відбулись на тлі погіршення ситуації з коронавірусом та локдауну.

Уряд, сформований коаліцією ГЕРБ та націоналістів, минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.

Дивитись відео 02:05

Декомунізація навпаки: чому в Болгарії відновлюють комуністичну пам’ятку (19.10.2020)

Також за темою

Bulgarien Parlamentswahlen

У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент 04.04.2021

У Болгарії відбуваються парламентські вибори. В уряду Бойка Борисова хороші шанси залишитися при владі, однак його партія навряд чи зможе здобути абсолютну більшість.

Weltspiegel | 23.03.2021 | Wahlen in Isreal

У Ізраїлі відбуваються четверті поспіль дострокові вибори 23.03.2021

У вівторок в Ізраїлі проводять четверті за останні два роки позачергові парламентські вибори. Спостерігачі не виключають, що результати призведуть до п'ятої спроби.

Brüssel | EU Sondergipfel Bojko Borissow

Прем'єр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом 25.10.2020

Бойко Борисов отримав два позитивні ПЛР-тести і йде на самоізоляцію.

Реклама

Докладно

Члени СММ ОБСЄ на Донбасі (архівне фото)

Кулеба попросив ОБСЄ про додаткові патрульні бази на Донбасі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що наступні тижні важливо пильно стежити за кожним кроком Росії.  

Володимир Зеленський

РНБО ввела санкції проти найбільших контрабандистів

Рішенням РНБО запроваджено санкції проти низки юридичних осіб, а також відсторонено десятки корумпованих митників.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  