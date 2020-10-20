Прем'єр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов у неділю, 25 жовтня, на своїй сторінці у Facebok повідомив про те, що заразився коронавірусом. Він зазначив, що лікуватися буде вдома.

"Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримані позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, зараз я залишаюся на лікуванні вдома", - написав Борисов, передає агентство dpa. "Вся інформація про мої контакти передана в регіональну інспекцію охорони здоров'я. Я впевнений, що при дотриманні всіх заходів я впораюся!"- додав прем'єр Болгарії.

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Борисов зазначив, що пішов на самоізоляцію з суботи, але ще в п'ятницю скасував всі зустрічі після того, як зараження коронавірусом підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління країни Ніколая Нанкова, з яким він спілкувався.

Останнім часом у Болгарії, так само як і всюди у Європі, спостерігається погіршення епідемічної ситуації. У країні з населенням 6,9 мільйона осіб з початку пандемії було зафіксовано понад 37 тисяч випадків зараження коронавірусом і 1084 летальні випадки. Для уникненнядругої хвилі кронавірусу у столиці Болгарії Софії з неділі і до 8 листопада припиняється робота нічних барів і дискотек. Мерка Софії Йорданка Фандикова також закликала роботодавців за можливості відправити працівників працювати з домашніх офісів.