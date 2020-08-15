 У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2021

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Новини

У Болгарії на тлі пандемії COVID-19 відбуваються вибори у парламент

У Болгарії відбуваються парламентські вибори. В уряду Бойка Борисова хороші шанси залишитися при владі, однак його партія навряд чи зможе здобути абсолютну більшість.

Передвиборча агітація на вулиці в Кюстендилі, Болгарії

Через пандемію в Болрагії не очікують високої явки на парламентських виборах

У Болгарії в неділю, 4 квітня, відбуваються парламентські вибори. Загалом на 240 місць в парламенті претендують майже 7 тисяч кандидатів. Від результату голосування залежить подальше перебування при владі уряду прем'єр-міністра Болгарії Бойка Борисова, який очолює проєвропейську громадянську партію ГЕРБ.

Уряд, сформований коаліцією ГЕРБ та націоналістів, минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.

Уряд Борисова може залишитися при владі у Болгарії

Згідно з опитуваннями, у партії ГЕРБ хороші шанси залишитися при владі - перед виборами вона тримала лідерство в загальнонаціональних опитуваннях. Партія Борисова, однак, навряд чи заручиться абсолютною більшістю і потребуватиме коаліційних партнерів. Чотиривідсотковий бар'єр, згідно з прогнозами, можуть подолати до семи партій.

Оскільки в цьому році переважно православні болгари святкують Великдень лише через чотири тижні, голосування не збігається в часі з сімейними заходами. Водночас спостерігачі вважають, що активність виборців буде невисокою через третю хвилю пандемії COVID-19.

Загалом від початку пандемії в країні зареєстрували понад 352 тисячі випадків зараження коронавірусом. Загальна кількість смертей серед заражених у країні з майже 7 мільйонами жителів становить понад 13,5 тисячі.

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