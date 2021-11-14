Подвійні вибори у Болгарії: країна обирає президента й парламент

У Болгарії у неділю, 14 листопада, відбуваються президентські та парламентські вибори. Це вже третє голосування за парламент цього року у країні, адже після виборів у квітні та липні жодна з партій не змогла сформувати уряд. Втім, і цього разу, за прогнозами експертів, шанси на його створення незначні.

Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї години вечора, тоді ж очікуються результати перших екзитполів. Експерти прогнозують невисоку явку через скрутну епідеміологічну ситуацію у країні, пише AP.

На посаду глави держави претендують 23 кандидати. Найбільше підтримки спостерігається у чинного президента Болгарії Румена Радева. Соціологічні опитування прогнозують Радеву близько 45 відсотків голосів, його суперник Анастас Герджиков отримає більш ніж удвічі менше. Хоча чинний президент є явним фаворитом, аналітики очікують, що 21 листопада відбудеться другий тур.

Вибори у парламент

У дострокових парламентських виборах беруть участь представники 20 партій та семи коаліцій. На 240 депутатських місць претендують понад 5 тисяч кандидатів. Першість зберігає консервативна партія ГЕРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") на чолі з експрем'єр-міністром Бойко Борисовим. Втім, їй прогнозують не більше 25 відсотків голосів, що означає, що одноосібно сформувати парламент у партії не вийде. До того ж більшість інших партій розглядають ГЕРБ як "неприйнятного" партнера через корупційні скандали Борисова.

Найбільше сподівань експерти покладають на створений у вересні рух "Продовжуємо зміни" на чолі з ексбізнесменами Кирилом Петковим та Асеном Васильовим. Очікується, що ця політична сила може посісти друге місце і отримати мандат на формування коаліції. У разі, якщо сформувати Кабінет міністрів знову не вийде, президент призначить новий перехідний уряд - вже третій за рік.

Коронавірусна та економічна кризи

Потенційний провал у формуванні уряду лише загострить кризу в країні. Болгарія - лідер серед країн ЄС за кількістю інфікованих коронавірусом та один зі світових лідерів за кількістю померлих на добу від COVID-19. Водночас там найбільш повільні темпи вакцинації населення серед країн блоку - близько 23 відсотків людей отримали щеплення. Попередній тимчасовий уряд не зміг домовитися щодо запровадження суворіших карантинних заходів для боротьби з пандемією коронавірусу, що призвело до великого навантаження на медичну систему. Нещодавно Болгарія запросила в Брюсселя кисневі концентратори, ліжка невідкладної допомоги та кисневі маски.

Крім того, невизначена ситуація у поєднанні зі зростанням цін на електроенергію та газ вдарила по економіці країні. Цього тижня Європейська комісія знизила свій річний прогноз зростання для Болгарії.