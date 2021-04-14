Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту

Через те, що жодна з партій у парламенті не змогла сформувати уряд, президент Болгарії оголосив про проведення нових парламентських виборів.
Президент Болгарії Румен Радев оголосив у вівторок, 11 травня, про рішення розпустити новообраний парламент та провести позачергові парламентські вибори у країні. Голосування відбудеться рівно через два місяці, 11 липня. Керувати перехідним урядом до формування нової коаліції президентом країни призначено його радника з питань оборони, генерала Стефана Янева.
На цей крок глава Болгарії був змушений піти після того, як жодна з партій, яка потрапила у парламент під час виборів, що відбулися минулого місяця, не змогла сформувати керівну коаліцію.
Перемогу на виборах 4 квітня із 27 відсотками голосів виборців здобула партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, що вже тричі очолював уряд країни. Це дозволило політичній силі отримати 75 місць у 240-місному парламенті, що, однак, було меншим за попередній результат партії.
Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" та націоналістів, з минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.
На цьому тлі Борисов тоді заявив, що не збирається вже вчетверте висувати свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство, і запропонує іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО". Однак знайти партнерів по коаліції партії Борисова так і не вдалося.
Водночас дві головні опозиційні партії навіть не спробували сформувати керівну коаліцію. Таким чином у Радева не залишилося інших варіантів, окрім як оголосити нові вибори до парламенту.