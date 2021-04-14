 Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.05.2021

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Політична криза в Болгарії: відбудуться ще одні вибори до парламенту

Через те, що жодна з партій у парламенті не змогла сформувати уряд, президент Болгарії оголосив про проведення нових парламентських виборів.

Один з учасників протестів проти Бойко Борисова у Болгарії влітку 2020 року

Один з учасників протестів проти Бойко Борисова у Болгарії влітку 2020 року

Президент Болгарії Румен Радев оголосив у вівторок, 11 травня, про рішення розпустити новообраний парламент та провести позачергові парламентські вибори у країні. Голосування відбудеться рівно через два місяці, 11 липня. Керувати перехідним урядом до формування нової коаліції президентом країни призначено його радника з питань оборони, генерала Стефана Янева. 

На цей крок глава Болгарії був змушений піти після того, як жодна з партій, яка потрапила у парламент під час виборів, що відбулися минулого місяця, не змогла сформувати керівну коаліцію.

Борисов не зміг сформувати коаліцію попри перемогу

Перемогу на виборах 4 квітня із 27 відсотками голосів виборців здобула партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ") прем'єр-міністра Болгарії Бойко Борисова, що вже тричі очолював уряд країни. Це дозволило політичній силі отримати 75 місць у 240-місному парламенті, що, однак, було меншим за попередній результат партії.

Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" та націоналістів, з минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.

Опозиція відмовилася формувати уряд

На цьому тлі Борисов тоді заявив, що не збирається вже вчетверте висувати свою кандидатуру на посаду глави уряду, аби не розколювати суспільство, і запропонує іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО". Однак знайти партнерів по коаліції партії Борисова так і не вдалося.

Водночас дві головні опозиційні партії навіть не спробували сформувати керівну коаліцію. Таким чином у Радева не залишилося інших варіантів, окрім як оголосити нові вибори до парламенту.

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