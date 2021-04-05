Бойко Борисов не претендуватиме на посаду прем'єра Болгарії

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що не збирається висувати свою кандидатуру на четвертий прем'єрський термін. Лідер партії "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" ("ГЕРБ"), яка на парламентських виборах 4 квітня отримала найбільшу кількість голосів виборців, заявив, що на посаду прем'єра буде запропоновано іншу кандидатуру, яка матиме "дуже чітке орієнтування на НАТО".

При цьому 61-річний Борисов не назвав імені майбутнього кандидата у прем'єри. За його словами, таким рішенням він демонструє, що не хоче розколювати суспільство.

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Борисов тричі був прем'єром Болгарії - з липня 2009 року по березень 2013 року, з листопада 2014 року по січень 2017 року і з травня 2017 року до квітня 2021 року. На виборах 4 квітня його партія "ГЕРБ", яка вважається проєвропейською, здобула підтримку 26 відсотків виборців.

Формування урядової коаліції у Болгарії - під питанням

Утім, такий результат на виборах забезпечив партії Борисова лише 75 місць у 240-містному парламенті. При цьому інші п'ять політичних сил, представники яких також були обрані депутатами, виключають можливість входження у коаліцію разом з партією "ГЕРБ", зауважує агенція dpa.

Але, згідно з конституцією Болгарії, саме "ГЕРБ" як переможець виборів має першочергове право на формування коаліції. Якщо політсилі Борисова це не вдасться, президент Болгарії Румен Радев запропонує спробувати сформувати урядову коаліцію партії "Є такий народ" (ITN), яка є критичною до діючої у країні політичної системи. Лідер цієї партії, популярний телеведучий та співак Сальві Тріфонов, поки що не оголошував про власні плани на майбутнє. Він наразі перебуває у домашньому карантині через інфікування коронавірусом.

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Попередній болгарський уряд, сформований коаліцією "ГЕРБ" та націоналістів, минулого літа перебував під шквалом критики через звинувачення в корупції. Тоді країну сколихнула хвиля антиурядових протестів.