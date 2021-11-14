На виборах парламенту у Болгарії немає впевненого переможця - екзитполи

У Болгарії в неділю, 14 листопада, завершились вже треті за цей рік парламентські вибори. За чотири години до закриття дільниць виборча комісія фіксувала на них рекордно низьку явку - біля 25,5 відсотка від усіх виборців вирішили взяти участь у голосуванні.

Згідно з даними кількох екзитполів, які було опубліковано ввечері у неділю одразу після закриття виборчих дільниць, у перегонах за 240 депутатських місць знову немає впевненого лідера, передає інформагенство Reuters. Так, опитування компанії Alpha Research's віддає перемогу консервативній партії ГЕРБ ("Громадяни за європейський розвиток Болгарії") на чолі з експрем'єр-міністром Бойко Борисовим, яка отримала близько 24,8 відсотка голосів. Результати екзитполу Gallup International стверджують, що перемагає створений у вересні рух "Продовжуємо зміни" на чолі з ексбізнесменами Кирилом Петковим та Асеном Васильовим із 25,7 відсотками голосів.

Минулого року Болгарію сколихнула хвиля протестів проти Бойка Борисова, який вже тричі ставав на чолі уряду

Коаліція чи ще одні вибори

За таких результатів жодна партія не зможе сформувати уряд самостійно - так само, як і після попередніх двох голосувань у квітні та липні. ГЕРБ навряд чи вдасться згуртувати навколо себе коаліцію, оскільки інші партії розглядають її як "неприйнятного" партнера через корупційні скандали Борисова. У разі, якщо з цим не впорається і центристський рух "Продовжуємо зміни", то президент змушений буде призначити перехідний уряд.

Президентські вибори, які також відбулися цієї неділі, очікувано мають явного фаворита, хоча поки незрозуміло, чи буде другий тур виборів. Так, чинний голова держави Румен Радев, палкий критик Борисова, за даними екзитполів, отримує близько 49 відсотків голосів - це означає ймовірне продовження боротьби з Анастасом Герджиковим, який набрав 25 відсотків, у другому турі.