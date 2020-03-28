Болгарія висилає російського дипломата

Міністерство закордонних справ Болгарії в четвер, 29 квітня, оголосило персоною нон грата російського дипломата. "МЗС Болгарії оголосило ще одного російського дипломата персона нон грата і звернулося до правоохоронних органів Росії за повним сприянням болгарській владі в розслідуванні вибухів на болгарських складах зброї, знищення речових доказів у пожежі та отруєння трьох болгарських громадян, щоби виявити та віддати під суд тих, хто це скоїв", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства країни, цитує інформагенція "Інтерфакс".

Тим часом міністерка закордонних справ Болгарії Єкатерина Захарієва провела розмову з послом Росії в Софії. Під час зустрічі вона попросила про співпрацю з боку РФ у розслідуванні вибухів та спроби отруєння болгарського торгівця зброєю Еміліана Гебрева.

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Москва заперечує причетність росіян до вибухів на складах та заявила, що відповість симетричними заходами.

Нагадаємо, напередодні болгарська прокуратура оголосила, що збирає докази можливої причетності шістьох росіян до чотирьох вибухів на складах зброї у 2011-2020 роках. Озброєння з цих складів повинні були експортувати до України та Грузії. Болгарські прокурори припускають існування зв'язку між вибухами в Болгарії, спробою отруєння торгівця зброєю Еміліана Гебрева та вибухами на складі боєприпасів в чеському населеному пункті Врбетіце в 2014 році. Шестеро росіян перебували в Болгарії якраз у той період часу, коли в країні мали місце вибухи на складах та спроба отруєння Гебрева.

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Раніше уряд Чехії звинуватив російські спецслужби в причетності до вибухів на складах боєприпасів у Моравії в 2014 році, внаслідок яких загинули двоє людей. Представник Кремля назвав висунуті Прагою звинувачення абсурдними і абсолютно безпідставними. 21 квітня Чехія вислала з країни 18 представників російського дипломатичного відомства. У відповідь Москва вислала 20 співробітників посольства Чехії у Москві. Після цього Прага вирішила вислати з країни ще кілька десятків російських дипломатів.