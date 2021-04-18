 РФ висилає болгарських дипломатів та погрожує українському | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.04.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

РФ висилає болгарських дипломатів та погрожує українському

У відповідь на оголошення Україною персоною нон грата одного з радників посольства РФ у Києві, МЗС Росії заявляє про право відповісти. Щодо висилки двох болгарських дипломатів з Москви рішення уже ухвалено.

Будівля МЗС РФ у Москві

Будівля МЗС РФ у Москві

Росія залишає за собою право на заходи у відповідь через вислання російського дипломата з України, заявили у вівторок, 20 квітня, у міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії.

"Беручи до уваги усі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України в Москві", - йдеться у заяві на сайті відомства.

У МЗС РФ стверджують, що "Київ спробував представити письмову ноту про оголошення "persona non grata" раднику посольства Росії як симетричну відповідь на усне оголошення про небажаність перебування на території Російської Федерації консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі". 

Напередодні МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ в Києві "персоною нон грата" у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.

"Він повинен залишити територію нашої держави протягом 72 годин. Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Росія висилає двох болгарських дипломатів

20 квітня Росія також оголосила персонами нон-грата двох болгарських дипломатів, які мають залишити країну протягом 72-х годин. Ідеться про співробітників посольства Болгарії у РФ. Цей захід є відповіддю на оголошення Болгарією ще у березні двох співробітників посольства РФ у Софії персонами нон-грата.

Дивитись відео 05:15

Україна і НАТО: який сигнал Кулеба і Столтенберг послали Путіну (13.04.2021)

Також за темою

Russland Moskau | Architekturführer Moskau | Pressebilder

Росія висилає 20 чеських дипломатів 18.04.2021

МЗС Росії оголосило 20 чеських дипломатів "персонами нон грата", вони мають залишити країну впродовж доби. Напередодні Прага оголосила про висилку 18 російських дипломатів.

Außenministerium Kiew

Симетрична відповідь: Україна висилає російського дипломата 17.04.2021

МЗС України висловило рішучий протест через затримання і вислання українського консула у Санкт-Петербурзі та оголосило, що територію України має залишити старший дипломат посольства Росії у Києві.

Russland Moskau | Architekturführer Moskau | Pressebilder

Росія висилає затриманого раніше українського консула 17.04.2021

МЗС РФ оголосило "про небажаність перебування на території Росії" затриманого напередодні на кілька годин українського консула Олександра Сосонюка.

Реклама

Докладно

Виробництво вакцини Biontech/Pfizer у німецькому Марбургу

Чи можливо в Україні виробляти вакцину від COVID-19?

Терміни поставок вакцини від COVID-19 зірвані. Настав час замислитись над виробництвом вакцини безпосередньо в Україні.  

Kiosk in Kiew

8000 гривень: допомога для бізнесу чи лише політичний жест?

Наскільки така фінансова допомога буде корисною та чи допомогла вона минулого разу, з'ясовувала DW.  