РФ висилає болгарських дипломатів та погрожує українському

Росія залишає за собою право на заходи у відповідь через вислання російського дипломата з України, заявили у вівторок, 20 квітня, у міністерстві закордонних справ (МЗС) Росії.

"Беручи до уваги усі обставини справи, МЗС Росії не може розглядати висилку російського дипломата з України як симетричний захід і залишає за собою право на відповідні кроки щодо одного з дипломатів посольства України в Москві", - йдеться у заяві на сайті відомства.

У МЗС РФ стверджують, що "Київ спробував представити письмову ноту про оголошення "persona non grata" раднику посольства Росії як симетричну відповідь на усне оголошення про небажаність перебування на території Російської Федерації консула генерального консульства України в Санкт-Петербурзі".

Напередодні МЗС України направило ноту про оголошення одного з радників посольства РФ в Києві "персоною нон грата" у зв'язку з діяльністю, несумісною з його дипломатичним статусом.

"Він повинен залишити територію нашої держави протягом 72 годин. Зараз також вирішується питання повернення до України українського консула із Санкт-Петербурга", - сказав речник МЗС України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна".

Росія висилає двох болгарських дипломатів

20 квітня Росія також оголосила персонами нон-грата двох болгарських дипломатів, які мають залишити країну протягом 72-х годин. Ідеться про співробітників посольства Болгарії у РФ. Цей захід є відповіддю на оголошення Болгарією ще у березні двох співробітників посольства РФ у Софії персонами нон-грата.