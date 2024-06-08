Ушосте за три роки: у Болгарії знову парламентські вибори

9 червня у Болгарії одночасно з європейськими виборами відбудуться дострокові парламентські - шості національні вибори за останні три роки. До влади можуть повернутися старі та суперечливі політики.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) нещодавно відвідала Болгарію для підтримки перед виборами до Європарламенту партії ГЄРБ (GERB) - члена європейської родини консервативних політсил Європейської народної партії. Болгарія як член ЄС нині має певні особливості. Одна з них: 9 червня, у день євровиборів, тут відбуваються уже шості за останні три роки парламентські вибори.

А ще Румен Радев, президент Болгарії, постійно повторює наративи Кремля щодо війни Росії проти України і серед іншого наголошує, що Росію у ній не перемогти. В наступний уряд країни, яка також є членом НАТО, можуть увійти політики, яких Захід вважає корумпованими, серед них і ті, які перебувають під санкціями США на підставі "закону Магнітського".

І останнє, і також важливе: один з рекордсменів обіймання посади прем'єра у Болгарії Бойко Борисов повертається в політику після трирічної відсутності. Багато оглядачів у Болгарії вважають Борисова символом переплетення політики та організованої злочинності.

Низька явка на виборах

Саме навколо нього та колишнього медіамагната та олігарха Дельяна Пеєвського, на якого накладені санкції США, точаться усі передвиборні дебати. Очікується, що Борисов та його партія ГЄРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) на виборах як внутрішніх, так і європейських можуть взяти 24-25 відсотків голосів. Ліберально-консервативний блок партій "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія" (ПЗ-ДБ) може отримати 15-16 відсотків голосів виборців. На третьому місці бачать мусульманську партію "Рух за права і свободи" (РПС). Її співголовою нещодавно обрали Дельяна Пеєвського, який не є мусульманином.

Експрем'єр Бойко Борисов (л) та олігарх Дельян Пеєвський Фото: BGNES

На виборах в останні три роки явка на виборах у Болгарії становила близько 40 відсотків. Оглядачі не очікують вищої явки 9 червня, хоча, згідно з опитуваннями, вона може становити близько 48 відсотків. Очевидно одне: від низької явки виграють ГЄРБ та РПС.

Утворення уряду - складний процес

10 місяців партія ГЭРБ Бойка Борисова правила в коаліції з ліберально-консервативним блоком ПЗ-ДБ. Їхній спільний уряд консолідувався на євроатлантичних цінностях табезумовній підтримці України у боротьбі з Росією. Після розпаду коаліції у квітні цього року малоймовірно, але не виключено, що цей урядовий альянс повториться після виборів 9 червня. Більшість оглядачів ставлять однак на коаліцію ГЄРБа та мусульманської РПС.

Утім, ймовірними є й інші опції, каже у розмові з DW соціолог Георгій Ганєв: "Навіть якщо ГЄРБ і РПС матимуть більшість у парламенті, вона буде маргінальною, тож ймовірність того, що обидві партії вирішать урядувати за такої непевної підтримки, низька, якщо тільки до них не долучаться ще одна-дві політсили. Водночас і електорат блоку ПЗ-ДБ не особливо потішиться повторенню ситуації формату останнього урядування".

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Вирішення важливих проблем

У наступному скликанні парламенту вочевидь опиняться і популісти з "Відродження" - проросійської та антиєвропейської партії, підтримка якої на попередніх виборах зростала. Її голова Костадін Костадінов оголосив, що після євровиборів разом з німецькою ультраправою партією "Альтернатива для Німеччини" вони заснують нову партійну родину у Страсбурзі. Костадінов вважає ЄС "шкідливим". Низка болгарських оглядачів вважає, що майбутні представники "Відродження " у Європарламенті саботуватимуть роботу усього ЄС. На думку болгарських експертів, "Відродження" таємно підтримує і президент Радев, оскільки має такі ж проросійські погляди.

Президент Болгарії Румен Радев Фото: BGNES

Болгарія після виборів має розібратися з низкою важливих проблем, як-от високими цінами на електроенергію та газ, підтримкою України та українських біженців у Болгарії, запровадженням євро. На порядку денному також завершення судової реформи та реформами спецслужб - саме через них і розпався попередній уряд.

Сьогодні Дельян Пеєвський каже, що не допустить "розгрому" спецслужб. А Бойко Борисов відкидає припущення, що він хоче перейняти мафіозну культуру: "Я європейський політик, я не хочу повернення до мафіозних часів", сказав Борисов, якого цитує Mediapool.

Політолог Даніель Смілов вважає, що Болгарія може рухатися вперед. Він нагадує про великі успіхи останнього уряду і висновує: "Незважаючи ні на що, Болгарія діяла розумно і відповідально щодо України та залежності країни від російського газу, досягла значного прогресу на шляху до Шенгенської зони і стоїть на порозі Єврозони. Доходи в країні зростають, а намагання наздогнати Центральну Європу набирає обертів".