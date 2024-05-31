Чого чекати від німецьких партій після виборів до ЄП

Війна Росії проти України визначила тематику виборчої кампанії у ФРН. DW - про рейтинги та позиції німецьких партій щодо питань забезпечення миру та безпеки в Європі.

До чергових виборів до Європарламенту залишаються лічені дні. У Німеччині голосування призначено на неділю, 9 червня. В опитуваннях, причому з великим відривом, лідирують консерватори з блоку ХДС/ХСС. Але основна боротьба розгортається за друге місце, про що свідчать опубліковані 30 травня результати останнього перед виборами репрезентативного опитування Deutschlandtrend, яке інститут Infratest dimap провів на замовлення суспільно-правового телеканалу ARD.

На місце "віцечемпіона" претендують одразу три партії

Німецькі консерватори, згідно з прогнозами соціологів, отримають на виборах до Європарламенту, як і п'ять років тому, приблизно 29 відсотків голосів. Але якщо 2019 року місце "віцечемпіона" впевнено посіла партія "Союз-90 / Зелені" (20,5 відсотка), то цьогоріч на нього претендують одразу три політичні сили.

У Німеччині дедалі частіше можна зустріти вандалізм політичної реклами Фото: Rico Thumser/foto-leipzig/IMAGO

Крім Зелених, у яких зараз значно менший рейтинг - 14 відсотків, - це соціал-демократи канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), за яких готові проголосувати 15 відсотків виборців - трохи менше, ніж 2019 року. А ще - частково правоекстремістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН). П'ять років тому на виборах до Європарламенту вона отримала 11 відсотків голосів, тепер має рейтинг 14 відсотків.

Рейтинг АдН і маленька сенсація

Щоправда, очікування АдН були куди більш честолюбними. І, найімовірніше, справдилися б, якби не трапилася ціла низка гучних скандалів, до яких причетні головні кандидати правих популістів - лідер партійного списку Максиміліан Кра (Maximilian Krah) і другий номер Петр Бистрон (Petr Bystron). Четверо з десяти переконаних прихильників АдН висловили розчарування перебігом передвиборчої кампанії їхніх кумирів.

Головний кандидат від АдН на виборах до Європарламенту Максиміліан Кра Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

На цьогорічних виборах менше голосів, ніж 2019-го, отримають, згідно з опитуванням Deutschlandtrend, посткомуністи з опозиційної Лівої партії (три відсотки замість 5,4) і вільні демократи, які входять до уряду (чотири замість 5,4 відсотка). Що, проте, не завадить їм здобути депутатські мандати, оскільки на виборах до Європарламенту, на відміну від виборів до Бундестагу та земельних парламентів, немає п'ятивідсоткового прохідного бар'єру.

До числа сенсацій, нехай і невеликих, можна віднести рейтинг партії "Союз Сари Вагенкнехт" (ССВ). ССВ утворилася в результаті розколу Лівої партії, а свій перший з'їзд провела тільки на початку цього року. Проте завдяки популярності харизматичної Сари Ваґенкнехт (Sahra Wagenknecht), яка була одним із лідерів Лівої партії, за ССВ збираються голосувати шість відсотків німецьких виборців. Для щойно створеної партії це досить респектабельний рейтинг.

Головна тема - безпека в Європі

Суттєво відрізняються, порівняно із ситуацією п'ятирічної давнини, і теми виборчої кампанії. На тлі повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України в лютому 2022 року, німецьких виборців найбільше цікавить проблема гарантування безпеки та підтримання миру в Європі.

Для 26 відсотків учасників цьогорічного опитування тематика війни та миру стала визначальною під час вибору партії, за яку вони збираються голосувати. П'ять років тому головною темою був захист клімату та навколишнього середовища. Які позиції мають намір відстоювати основні німецькі партії в Європарламенті для забезпечення безпеки громадян ЄС?

Німецькі партії та обороноздатність ЄС

Блок ХДС/ХСС (у Європарламенті його представники входять до найбільшої фракції Європейської народної партії), соціал-демократи, Зелені та ліберали єдині в тому, що Європа - внаслідок агресивності Росії та сумнівів у надійності американських гарантій - має підвищувати свою обороноздатність. СДПН, зокрема, ратує за стандартизацію озброєнь європейських країн, що, на думку партії канцлера, дасть змогу за необхідності "прискорити і спростити" перекидання підкріплень на східний фланг НАТО.

Християнські партії йдуть трохи далі, пропонуючи створити справжній європейський оборонний союз, спільно розміщувати на підприємствах ВПК замовлення на бойові літаки, танки, артилерію і боєприпаси, а також створити в ЄС посаду комісара з питань оборони. Праві популісти з АдН, навпаки, роблять ставку на національні оборонні зусилля, пропонують повернутися до загального військового обов'язку, що, втім, включили у свою нову партійну програму і християнські демократи.

Ліві популісти з ССВ пропонують перетворити Європейську оборонну агенцію (European Defence Agency, EDA) на "європейську агенцію з роззброєння, контролю над озброєннями та конверсії" і вивести американські ядерні озброєння з Європи. Що стосується війни в Україні, то прихильники Сари Ваґенкнехт вимагають оголосити перемир'я та почати мирні переговори.

Головна кандидатка від німецьких лібералів на виборах до Європарламенту Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Зовсім інакше виглядає позиція лібералів з Вільної демократичної партії. Головна кандидатка ВДП, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) вимагає збільшити військову допомогу Україні, різко критикує канцлера за відмову надати Києву німецькі крилаті ракети TAURUS. Найкращою гарантією безпеки України Штрак-Ціммерман називає приєднання цієї країни до НАТО, що, як вона вважає, сприяло б і забезпеченню миру та свободи в Європі.

Євроскептиків більше, ніж єврооптимістів

Утім, великих надій на Євросоюз німецькі виборці не покладають. Опитування Deutschlandtrend показало: лише 40 відсотків респондентів вважають членство в ЄС вигідним для Німеччини, ще 19 відсотків вважають, що воно приносить ФРН більше недоліків, а приблизно третина - що плюси і мінуси врівноважують один одного.

Водночас майже половина опитаних (48 відсотків) виступають за поглиблення європейської інтеграції та подальше розширення компетенцій органів ЄС. Близько третини хотіли б, навпаки, повернути частину повноважень національним урядам. Що стосується очікувань, то тут переважає песимізм. І не тільки у прихильників євроскептиків з АдН і ССВ. Половина виборців соціал-демократів, консерваторів і Зелених теж стривожені майбутнім Євросоюзу.