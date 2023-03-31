Вибори в Болгарії: на що чекати Україні?

Болгарія на вихідних знову іде голосувати на виборах. Тема війни Росії проти України стала однією з основних у передвиборній кампанії. Довкола чого розгортаються політичні суперечки - у матеріалі DW.

У неділю, 2 квітня, у Болгарії відбудуться дострокові парламентські вибори - за останні два роки п'яті. Політична нестабільність у Болгарії відчутна більше, ніж будь-де у ЄС. Жодні вибори за останні два роки не привели до створення стійкого уряду більшості. Громадяни ж демонструють ознаки глибокої втоми від виборів, адже країна продовжує потерпати від корупції та зростання інфляції.

Згідно з опитуваннями, і цього разу жодна партія не отримає більшості. Два основні питання: як цього досягти, а також те, як результати виборів на тлі війни РФ в Україні вплинуть на дії Болгарії як члена ЄС і НАТО? Це важливі питання до і після виборів, які ставлять багато оглядачів.

"Дружня Росії завада або надійний партнер у надзвичайно важкі часи", - коментує мюнхенська політологиня і багаторічна експертка з Болгарії Йоганна Даймель (Johanna Deimel) і пояснює, що євроатлантична орієнтація Болгарії "надзвичайно важлива не лише для майбутнього країни, а й для Європи в цілому. Адже сила ЄС і НАТО полягає в їхній єдності".

Корупція, тяжкі злочини, диктатура судової системи

Дві найсильніші політичні сили в Болгарії вважають проєвропейськими та євроатлантичними: виборчий блок ПП-ДБ і партія ГЕРБ багаторічного прем'єр-міністра Бойка Борисова, який майже безперервно перебував на посаді з 2009 по 2021 рік.

ПП означає "Ми продовжуємо зміни", ліберальну партію, лідер якої Кіріл Петков був прем'єр-міністром протягом кількох місяців у 2022 році - також тоді в тісному партнерстві з ДБ ("Демократична Болгарія") - партією, яка насамперед виступає за судову реформу та боротьбу з корупцією. Однак цей уряд втратив повноваження через вотум недовіри, причому вирішальними стали голоси від партії ГЕРБ Борисова.

ГЕРБ, що означає "Громадяни за європейський розвиток Болгарії", номінально є консервативною, проєвропейською партією та членом Європейської народної партії (ЄНП). Але протягом багатьох років критики звинувачували її в глибокій корупції, кримінальній діяльності, атаках на верховенство права та диктатурі судової системи. Вони вважають Борисова одним із головних винуватців внутрішніх проблем Болгарії.

Читайте також: Болгарія визнала Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом

Роль президента

Ще одного політика звинувачують у вирішальному внеску в глибокий розкол у Болгарії: президента Румена Радева, близького до посткомуністичних соціалістів Болгарської соціалістичної партії (БСП). Номінально він має лише представницькі повноваження, проте в умовах частого вакууму влади останніми роками він дедалі більше ставав політичним гравцем.

Президент Болгарії Румен Радев Фото: Nikolay Doychinov/AFP/Getty Images

Радев досі не спромігся чітко засудити війну Росії проти України, а також виступав проти поставок зброї Києву - ймовірно, з огляду на традиційну дружелюбність багатьох болгар до Росії, а також через розділену з цього приводу громадську думку. Відверто проросійські партії, такі як "Възраждане" ("Відродження"), згідно з опитуваннями, можуть стати третьою чи четвертою за силою партією у новому парламенті, а також Рух за права і свободи (ДПС), який офіційно представляє інтереси турецької меншини.

Читайте також: Парламент Болгарії схвалив перший пакет військової допомоги Україні

Україна - тема передвиборної кампанії

Серед країн ЄС, окрім Угорщини, питання військової підтримки України є найбільш дискусійним саме у Болгарії. Це показує і реакція на журналістське розслідування німецької газети Die Welt, яке після публікації в січні 2023 року викликало тривалі бурхливі дискусії та полеміку в країні. Стаття під назвою "Болгарія: країна, яка таємно врятувала Україну" розповідала, як уряд Петкова тихо і негласно надавав Україні військову допомогу.

Демонстрація солідарності з Україною у Софії, лютий 2023 року Фото: Alexandar Detev

На думку автора статті Філіпа Фолькманна-Шлука (Philip Volkmann-Schluck), в інтересах Європи, щоби Болгарія в результаті виборів отримала стабільний уряд. "Найпізніше після нападу Путіна на Україну мало б стати зрозумілим, що Болгарія відіграє важливу роль в ЄС - як прихильник України, маючи зброю та боєприпаси, через своє стратегічне розташування на Чорному морі, а також як енергетичний центр ЄС".

Директорка Європейської ради з міжнародних відносин у Софії Весела Чернєва стурбована тим, що у виборчій кампанії домінує тема військової підтримки України. "Партії, такі як "Відродження", своєю кампанією проти поставок зброї в Україну чи запровадження євро зробили антизахідний наратив прийнятним у болгарському суспільстві. Цікаво, що центристські партії, такі як ГЕРБ, не опонують цій риториці, принаймні на даний момент", - каже вона. Проте Чернева вважає, що болгарське суспільство значною мірою зріліше за політичну еліту: "Люди є надійною частиною консенсусу ЄС".

Читайте також: Як Болгарія озброювала Україну через інші країни НАТО

Камінь спотикання - Борисов

ПП-ДБ і ГЕРБ, за опитуваннями, наразі ідуть ніздря в ніздрю. Виходячи з чітких проєвроатлантичних заяв - принаймні на словах, зроблених ГЕРБ, - і різкого засудження російського вторгнення в Україну, урядова коаліція цих обох партій виглядала б очевидною. Але каменем спотикання є Бойко Борисов. Звинувачення в корупції проти очолюваних ним урядів нещодавно підсилилися: колишній міністр фінансів Борисова Владислав Горанов входить до так званого "санкційного списку" США за списком Магнітського. Тому ПП-ДБ не вступатиме в коаліцію з очолюваною Борисовим партією ГЕРБ.

"Вихід є" - гасло ПП-ДБ Фото: BGNES

В цьому випадку політолог Даніель Смілов бачить два варіанти: або уряд меншості ПП-ДБ, який толерує ГЕРБ, або коаліційний уряд з ГЕРБ і без Борисова. Однак заяви сторін, зроблені останніми днями, свідчать про нереалістичність обох варіантів.

Читайте також: Пожежі на складах озброєнь у Болгарії - слід веде до Росії?

У пошуках стабільності

Однак болгари мають гіркий досвід двох років політичної нестабільності. Тому Смілов сподівається на прорив після нинішніх виборів: "Ні політики, ні виборці не хочуть знову такої ж нестабільності. Тому тиск щодо формування уряду буде дуже сильним. Особливо з огляду на позицію президента Радева щодо України - позиція, яку не поділяє більшість партій".

Одне можна сказати точно: формування уряду після виборів 2 квітня буде дуже складним. А ще: на тлі війни в Україні, зростаючої інфляцієї, соціальної фрагментації та тимчасовим урядом, на який впливає президент, болгарам терміново потрібно більше порядку у внутрішній політиці та енергійний, демократичний і легітимний уряд. Принаймні з цим погоджуються всі оглядачі.