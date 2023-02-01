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Національні збори Болгарії визнали Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидомФото: Andre Luis Alves/AA/picture alliance
ПолітикаБолгарія

Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

Степан Смишляєв
25 хв. тому

Відтепер кожну останню суботу листопада в Болгарії проводитиметься День вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

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Національні збори (парламент – Ред.) Болгарії у середу, 1 лютого, 134 голосами "за" визнали Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом і категорично засудили його винуватців, повідомляє болгарське видання БТА.

Також парламент встановив, що кожну останню суботу листопада в Болгарії проводитиметься День вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Національна асамблея зазначила, що будь-яке заперечення, виправдання та применшення Голодомору сприйматиметься як наруга над пам'яттю мільйонів людей, які померли від голоду.

Президент України Володимир Зеленський подякував болгарському парламенту за це рішення і зауважив, що воно "відновлює історичну справедливість". "Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він у Twitter.

Голодомор визнають геноцидом все більше країн

У грудні минулого року  Європейський парламент також визнав Голодомор геноцидом українського народу. Також минулого року масовий голод 1932-1933 років в Україні визнали геноцидом Німеччина, Бразилія, Чехія, Молдова та Ірландія. У Румунії трагедію назвали злочином проти людяності.

Вже понад 20 країн світу визнали і засудили цей злочин. Серед, них, зокрема, США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу.

Грицак про визнання Голодомору геноцидом

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Меморіал пам'яті жертв Голодомору в Києві

Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

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