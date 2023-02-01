Болгарія визнала Голодомор в Україні геноцидом

Також парламент встановив, що кожну останню суботу листопада в Болгарії проводитиметься День вшанування та пам’яті жертв голодоморів в Україні.
Національна асамблея зазначила, що будь-яке заперечення, виправдання та применшення Голодомору сприйматиметься як наруга над пам'яттю мільйонів людей, які померли від голоду.
Президент України Володимир Зеленський подякував болгарському парламенту за це рішення і зауважив, що воно "відновлює історичну справедливість". "Україна завжди пам'ятатиме жест солідарності Болгарії", - написав він у Twitter.
Вже понад 20 країн світу визнали і засудили цей злочин. Серед, них, зокрема, США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу.