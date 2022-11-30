Бундестаг визнав Голодомор геноцидом українців

Німецький Бундестаг у середу, 30 листопада, широкою більшістю голосів визнав Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідну постанову підтримали фракції коаліції - СДПН, ВДП та "Зелені", а також опозиційна фракція консерваторів ХДС/ХСС. Ліві і правопопулісти АдН при голосуванні утрималися.

Масовий голод був не наслідком неврожаю, за нього несло відповідальність політичне керівництво Радянського Союзу на чолі з Йосипом Сталіним. Голодомор є "злочином проти людяності", і з сьогоднішньої перспективи "історико-політична кваліфікація як геноциду є очевидною", вважають німецькі депутати.

Проєкт постанови подали низка депутатів від Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційні консерватори.

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. В 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинули майже чотири мільйони людей.

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Посол України в Німеччині: Це дуже важливо для пам'яті жертв Голодомору

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв у коментарі DW привітав рішення Бундестагу, наголосивши, що українці десятиліттями на нього чекали, а українські дипломати працювали з німецьким парламентом з питання визнання Голодомору геноцидом впродовж останніх 16 років.

"І для мене важливо, що всі демократичні партії узгоджували всередині коаліції і з опозицією всі елементи цього рішення і ухвалили його сьогодні більшістю. Це дуже важливо для пам'яті жертв Голодомору. Важливо також, що сьогодні кожен спікер і від коаліції, і від опозиції проводив паралелі з геноцидною війною, яку веде Російська Федерація проти України. І всі ці злочини, злочини геноциду, злочини проти людяності і воєнні злочини мають бути покарані", - наголосив дипломат.

На його переконання, це голосування свідчить про підтримку України у нинішній війні не лише з боку німецьких депутатів, а й з боку усього населення ФРН.

Подякував за визнання Голодомору геноцидом й президент України Володимир Зеленський. "Дякую за це історичне рішення депутатів Бундестагу. Правда завжди перемагає", - написав Зеленський у Twitter.

Хто в світі визнав Голодомор геноцидом

Голодомор визнали геноцидом українського народу в 20 державах світу. Зокрема, це США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу.

За останній рік таке рішення ухвалили також у Бразилії, Чехії, Молдові та Ірландії. У Румунії трагедію назвали злочином проти людяності.

26 листопада, в 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років, міністерство закордонних справ України (МЗС) вкотре закликало міжнародних партнерів визнати його геноцидом. "Мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років - знищення української нації та її державності", - йшлося в заяві МЗС.

Офіційний Київ порівняв режим президента РФ Володимира Путіна зі сталінським: "Тоталітарний комуністичний режим вчиняв масові голодомори, а режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри". Сотні мільйонів людей в Африці та Азії вже постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку РФ. Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах".

Міністерство також закликало світову спільноту не допустити подальших воєнних злочинів та геноциду з боку Росії.

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