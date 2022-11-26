Україна закликає партнерів визнати Голодомор геноцидом

МЗС України закликало міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Київ порівняв режим Путіна зі сталінським, зазначаючи, що Кремль нині веде всесвітні "голодні ігри".

Міністерство закордонних справ (МЗС) України закликає міжнародних партнерів визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це йдеться у коментарі, розміщеному на сайті міністерства в суботу, 26 листопада.

"В 90-ті роковини початку Голодомору 1932-1933 років в Україні, мета загарбницької геноцидної війни Росії не відрізняється від мети геноциду 1932-1933 років - знищення української нації та її державності", - йдеться у заяві.

Міністерство також закликало світову спільноту не допустити подальших воєнних злочинів та геноциду з боку Росії.

Київ: Режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри"

Офіційний Київ порівняв режим Путіна зі сталінським: "Тоталітарний комуністичний режим вчиняв масові голодомори, а режим Путіна веде всесвітні "голодні ігри". Сотні мільйонів людей в Африці та Азії вже постраждали від руйнування сільськогосподарської інфраструктури та блокування експорту українських зернових з боку РФ. Агресія Росії проти України доводить, що непокаране зло та невизнані історичні помилки повертаються в наш час в гірших масштабах".

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Хто визнав Голодомор геноцидом українців

26 листопада в Україні вшановують пам'ять багатомільйонних жертв комуністичного режиму - масового голоду 1921-1923 років, Голодомору 1932-1933 років і масового голоду в 1946-1947 роках.

У 1932-1933 роках штучний масовий голод в Україні організувало керівництво СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. В 2006 році Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинули майже чотири мільйони людей.

Голодомор визнали геноцидом українського народу в 20 державах світу. Зокрема, це США, Канада, Австралія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу. За останній рік таке рішення ухвалили також у Бразилії, Чехії, Молдові та Ірландії. У Румунії трагедію назвали злочином проти людяності.

Також очікується, що 30 листопада резолюцію про визнання Голодомору геноцидом розглянуть та ухвалять у Німеччині.