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Пам'ятник жертвам Голодомору у КиєвіФото: Bryan Smith/ZUMA Press/picture alliance
ПолітикаНімеччина

У Бундестазі домовилися визнати Голодомор геноцидом

Євген Тейзе
3 год. тому

Депутати правлячої коаліції у німецькому Бундестазі, а також найбільшої опозиційної фракції ХДС/ХСС підготували проєкт постанови, якою Голодомор в Україні 30-их років минулого століття має бути визнано геноцидом.

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У проєкті постанови, авторами якої є низка депутатів від Вільної демократичної партії, "Зелених" і Соціал-демократичної партії, а також опозиційні консерватори, Бундестаг закликає уряд Німеччини визнати Голодомор в Україні 1932-33 років геноцидом українського народу. Як повідомили у п'ятницю, 25 листопада, видання Spiegel і Frankfurter Allgemeine Zeitung, документ буде розглянутий на пленарному засіданні 30 листопада. Відповідну інформацію DW підтвердили і в бюро одного з авторів проєкту постанови, депутата від "Зелених" Робіна Ваґенера (Robin Wagener).

Очікується широка більшість

"Від голоду і репресій потерпала вся Україна, не лише ключові для виробництва зерна регіони. Таким чином з сьогоднішньої перспективи напрошується висновок про те, що це був геноцид", - зазначено у проєкті резолюції, яку цитує Spiegel.

Як написав у своєму Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, проєкт постанови "погоджений всіма демократичними фракціями". Таким чином, як очікується, документ буде затверджено широкою більшістю голосів.

Штучний масовий голод було організовано в Україні в 1932-33 роках керівництвом СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору. Відкрито про Голодомор заговорили в Україні вже після розвалу Радянського Союзу. 2006 року Верховна Рада визнала Голодомор геноцидом українського народу. За оцінками українських істориків, внаслідок Голодомору в Україні 1930-х років загинуло майже чотири мільйони людей.

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DW I Kommentarbild Eugen Theise
Євген Тейзе Автор і оглядач Української редакції DW
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