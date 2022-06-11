 У ФРН лідер Зелених закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.06.2022

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Новини

У ФРН лідер Зелених закликав визнати Голодомор геноцидом українського народу

Співголова політичної партії "Союз-90/Зелені".Омід Нуріпур заявив, що Німеччина має визнати Голодомор в Україні актом геноциду. Відповідна петиція лежить у парламенті країни з 2019 року.

Монумент пам'яті жертв Голодомору в Києві

Монумент пам'яті жертв Голодомору в Києві

Співголова правлячої німецької політичної партії "Союз-90/Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловився за визнання Голодомору 1932-1933 років актом геноциду українського народу. Про це він сказав у інтерв'ю газетам медіагрупи Funke в суботу, 11 червня.

За словами політика, "визнання цього жорстокого злочину стало б важливим сигналом співпереживання та історичної поінформованості щодо народу України". "Ми, зелені, підтримуємо цю ініціативу", - сказав він.

Також Омід Нуріпур нагадав про петицію до Бундестагу, яка була подана 2019 року, щодо визнання Голодомору геноцидом. 
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18 держав, але не Німеччина

28 листопада 2006 року Верховна Рада Україні ухвалила закон "Про Голодомор 1932-1933 років в Україні", в якому зафіксувала визначення Голодомору як акту геноциду - цілеспрямованої умисної дії з метою винищення частини українського народу.

У 2016 році український парламент затвердив звернення до держав світу про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відтоді таким його визнали 19 держав світу: США, Канада, Австралія, Бразилія, Ватикан, Португалія, Польща, Латвія, Литва, Естонія, Грузія, Угорщина, Мексика, Еквадор, Колумбія, Парагвай, Перу і Чехія.

У жовтні 2019 року петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Петиція набрала тоді 73 тисячі підписів за необхідних 50 тисяч. Рішення з цього питання, однак досі не ухвалене. Наприкінці 2021 року до Бундестагу з проханням визнати Голодомор геноцидом зверталась також Верховна Рада України.

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