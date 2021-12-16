Визнання Голодомору геноцидом

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020)

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.