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Визнання Голодомору геноцидом

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "визнання Голодомору геноцидом".

Голодомор 1931-1933 років визнано геноцидом українського народу в законі "Про Голодомор 1931-1933 років в Україні". Цей закон Верховна Рада Україна ухвалила 2006 року. Процес міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу триває. Серед держав, які вже визнали Голодомор геноцидом, - США, Канада, Польща, Ватикан, країни Балтії.

Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом

Верховна Рада закликала Бундестаг визнати Голодомор геноцидом 16.12.2021

Нині Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу визнають 16 держав. У Німеччині рішення щодо цього питання досі не ухвалене.
Визнання Голодомору геноцидом: хто першим запалив свічку (відео)

Визнання Голодомору геноцидом: хто першим запалив свічку (відео) 29.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом. 

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021) 26.11.2021

Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео)

Як німкеня голодувала у 1933-му в Україні (відео) 28.11.2020

Маґда Хоманн пережила в Україні колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ того часу.
Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом 28.11.2020

Рік тому петиційний комітет Бундестагу розглянув звернення щодо визнання Голодомору геноцидом українського народу. Рішення з цього питання досі не ухвалене. DW розпитала німецьких депутатів, у чому полягають складнощі.

"На що перетворилася багата Україна": як німкеня пережила Голодомор (27.11.2020) 27.11.2020

Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.

Місцями Голодомору в Києві: онлайнекскурсія (27.11.2020) 27.11.2020

Голодомор 1932-1933 років, від якого загинули мільйони українців, був не лише по селах. Про те, як пережив Голодомор Київ, розповідає мобільний додаток Track Holodomor History.

Зеленський: Голодомор для України є геноцидом

Зеленський: Голодомор для України є геноцидом 20.01.2020

Український президент Володимир Зеленський висловив переконання, що надалі все більше країн визнаватимуть Голодомор геноцидом українців.

Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео)

Голодомор в Україні: спогади живих свідків геноциду (відео) 25.11.2019

Микола Онищенко і Тамара Бедренко - живі свідки Голодомору. У 1932-1933 їм було 5-6 років. У дні пам'яті жертв Голодомору вони розповідають, з чого починалася скрута, що їли в голодні роки і як вимирали цілі села.
Петиція в Бундестазі: МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом

Петиція в Бундестазі: МЗС Німеччини проти визнання Голодомору геноцидом 21.10.2019

Петиційний комітет Бундестагу на відкритому засідання розглянув звернення щодо визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. DW поговорила з членом комітету, депутатом від ХДС Арнольдом Фаатцем.
Петиція в Бундестазі про визнання Голодомору геноцидом зібрала підписи: що далі?

Петиція в Бундестазі про визнання Голодомору геноцидом зібрала підписи: що далі? 30.05.2019

Кількість підписів під петицією про визнання Бундестагом Голодомору 1932-1933 років геноцидом перевищила необхідні 50 тисяч. DW пояснює, що відбуватиметься з петицією далі.
Бундестаг: петиція щодо Голодомору набрала понад 50 тисяч голосів

Бундестаг: петиція щодо Голодомору набрала понад 50 тисяч голосів 27.05.2019

Петиція про визнання Голодомору геноцидом на сайті Бундестагу набрала понад 53 тисячі підписів. Тепер документ може розглянути комітет Бундестагу.
Українці у ФРН вимагають визнати Голодомор геноцидом

Українці у ФРН вимагають визнати Голодомор геноцидом 01.05.2019

На сайті німецького Бундестагу розміщено петицію із закликом визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав підписати документ.
Історик із Гарварда: Голодомор - це пам'ять, яка об'єднує суспільство

Історик із Гарварда: "Голодомор - це пам'ять, яка об'єднує суспільство" 24.11.2018

Після 2014 року значно більше українців вважають Голодомор геноцидом, особливо на сході України. Це дані Українського наукового інституту Гарвардського університету прокоментував для DW його директор Сергій Плохій.
Комітет Сенату США схвалив резолюцію щодо Голодомору

Комітет Сенату США схвалив резолюцію щодо Голодомору 27.09.2018

Тепер документ про визнання Голодомору актом геноциду українського народу має схвалити Сенат США. Українці і сьогодні борються за захист своєї незалежності від російської агресії, підкреслив сенатор Роберт Портман.

Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018) 16.05.2018

Креативну акцію з метою привернути увагу до річниці Голодомору влаштували біля Європарламенту українські активісти. Вони пропонували перехожим скуштувати страви, якими доводилось харчуватись українцям у 1932-1933 роках.
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