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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "визнання Голодомору геноцидом".
Голодомор 1931-1933 років визнано геноцидом українського народу в законі "Про Голодомор 1931-1933 років в Україні". Цей закон Верховна Рада Україна ухвалила 2006 року. Процес міжнародного визнання Голодомору геноцидом українського народу триває. Серед держав, які вже визнали Голодомор геноцидом, - США, Канада, Польща, Ватикан, країни Балтії.
Пів століття мовчанки про Голодомор, найбільшу трагедію українців ХХ століття, першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
Німкеня Маґда Хоманн після Першої світової закохалась у військовополоненого українця і переїхала з ним на Вінниччину. В Україні жінка пережила колективізацію і Голодомор, а про свої поневіряння розповіла у листах до рідних у Німеччині. Її свідчення - унікальний документ часу.