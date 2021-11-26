Визнання Голодомору геноцидом: хто першим запалив свічку (відео)

Пів століття мовчанки про Голодомор першим порушив американський історик Джеймс Мейс. Саме завдяки його задуму українці нині запалюють свічку у вікні в пам'ять про тих, кого замордували голодом.
В одному з перших документальних фільмів про Голодомор можна побачити американця Джеймса Мейса. Саме цей випускник Гарварду пізніше доведе світу, що голод в Україні 1933 року був актом геноциду. Він переїде до України, де створить сім'ю і почне відкривати правду про найбільшу українську трагедію ХХ століття самим українцям.