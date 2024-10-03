ПАРЄ закликає допомогти Києву "відбити геноцидний напад" РФ

Агресивну війну Російської Федерації проти України необхідно розглядати в контексті попередніх спроб радянського режиму знищити українську державність, а саме - Голодомору 1932-33 років. Оскільки методи, якими сьогодні армія РФ веде війну проти України, свідчать про те, що заяви вищого російського керівництва, у яких заперечується саме право українського народу на існування як незалежної нації, не є порожніми погрозами. Про це йдеться у резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), присвяченій 90-тим роковинам Голодомору в Україні, котра була одноголосно ухвалена у четвер, 3 жовтня, у Страсбурзі.

"Асамблея закликає уряди країн зробити все можливе, щоб допомогти народу України відбити триваючий геноцидний напад на його країну та притягнути до відповідальності осіб, які вчинили злочини проти людяності та воєнні злочини, скоєні в контексті російської агресивної війни", - наголошується у документі.

"Радянська стратегія Голодомору мала геноцидний характер"

Штучно влаштований голод 1932-1933 років забрав життя "від 3,9 до 10 мільйонів українців", говориться у резолюції. Історичні докази свідчать, що Голодомор в Україні "був передбачуваним результатом політики, нав'язаної радянським режимом".

Згідно з наративами російським пропаганди, голод в Україні був нібито ненавмисним результатом помилкової економічної політики Йосипа Сталіна. Проте у документах зафіксовано, що у ті роки зерна в Україні вистачало, допоки радянська влада не почала конфіскацію, й не лише збіжжя, "а й всіх продуктів харчування у домівках українських селян під час жорстоких обшуків, які проводилися навіть тоді, коли члени родини вмирали" від голоду, йдеться у резолюції. При цьому "війська НКВД оточували села, не даючи селянам втекти", а Радянський Союз відмовлявся від міжнародної допомоги і "натомість вивозив конфісковане українське зерно за кордон".

"Ці спецзаходи, зокрема конфіскація всіх продуктів харчування, подвірні обшуки та оточення НКВД, а також репресії проти інтелектуальної еліти в містах застосовувалися лише в Україні та регіонах, населених переважно українцями, а не в інших частинах Радянського Союзу, які потерпали від голоду", - наголошується у резолюції.

Депутати ПАРЄ переконані, що мета "послідовного усунення спочатку українських політичних і культурних діячів, а згодом мільйонів українських селян" мала очевидний геноцидний характер. Оскільки згідно з визначенням Конвенції ООН 1948 року, геноцид не означає "фізичного знищення всіх членів цільової групи". "Для цього достатньо зробити умови для проживання настільки важкими, що існування групи як такої, повністю або частково, буде поставлено під загрозу", - нагадує Асамблея.

"Російські окупанти нищать українську ідентичність де тільки можливо"

Депутати ПАРЄ висловлюють "глибоку стурбованість" тим, що сьогодні Україна знову опинилася під загрозою геноциду, який являє собою повномасштабна агресивна, розв'язана РФ війна. Масові вбивства, застосування забороненої зброї у густонаселених районах, постійні обстріли українських міст та сіл, системне бомбардування життєво важливої цивільної інфраструктури, влаштування катівень для українських патріотів на тимчасово окупованих територіях, зумисне нищення культурної спадщини, "депортація десятків тисяч українських дітей", - все це "доводить намір російських окупантів нищити українську національну ідентичність де тільки можливо" і "має елементи геноциду".

Зруйнований Росією музей Григорія Сковороди на Харківщині, Україна Фото: Sergey Bobok/AFP/Getty Images

У жовтні минулого року своєю резолюцією ПАРЄ визнала Голодомор актом геноциду українського народу. Цього разу Асамблея закликала всі національні парламенти країн, які ще не зробили цього, проголосувати за такі ж резолюції.

"Метою Голодомору було знищення основ української нації"

Навіть сьогодні, коли переконливі історичні документи наводять неспростовні факти штучно створеного голоду в Україні режимом Сталіна, "Путін заперечує Голодомор, так само як і заперечує, що Росія напала на Україну", заявив депутат-консерватор з Великобританії Девід Бленкатра. На його думку, широкомасштабне вторгнення РФ є новим геноцидом українського народу, оскільки, починаючи від 2022 року, тисячі мирних українців загинуло, "а якщо Росія переможе, то їх загине мільйони".

Голодомор 1932-33 років в Україні - "одна з найтемніших глав в історії людства", вважає депутат від лівих сил з Норвегії Андреас Шальг Уннеланд. Він наголосив, що Голодомор був не наслідком природного лиха, а "прорахованим терористичним актом радянського режиму, метою якого було зламати дух українців та знищити основи української нації".

"Допоможіть Україні зараз, а не через 90 років"

"Ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять мільйонів жертв Голодомору в Україні. І я хотіла б сказати: ніколи знову, проте не можу цього, бо ми зараз говоримо про жахіття путінського режиму", - сказала фінська депутатка від групи соціалістів Міапетра Кумпула-Натрі. За її словами, сьогодні "зерно знову стало зброєю, бо Росія атакує зерносховища і мінує поля" в Україні, що призвело до дестабілізації світової економіки. Фінська політикиня вважає геноцидом те, що Росія "знищила понад 80 відсотків енергетичних потужностей України напередодні зимових холодів". "Колеги, коли повернетеся додому, закличте свої уряди допомогти Україні і надіслати їй генератори зараз, а не через 90 років", - звернулася до членів ПАРЄ депутатка.

У резолюції та доповіді про Голодомор в Україні йдеться про дві події: політику Сталіна, внаслідок якої від голоду вмерли мільйони людей, і про безпрецедентну жорстоку агресію Росії проти України, відзначив польський депутат від Європейської народної партії Ян Філіп Лібіцькі. "Хоча ці події розділені 90 роками, вони мають дещо спільне - переконання влади Радянського Союзу і сучасної Росії, що українці не мають права не незалежність. У цьому полягає суть імперіалістичного мислення Росії", - заявив депутат.