Визнання Голодомору в Україні актом геноциду (інфографіка)

У світі триває процес визнання Голодомору 1932-33 років в Україні актом геноциду українського народу. Які країни вже зробили такий крок - в інфографіці від DW.

Унаслідок штучного масового голоду 1932-1933 років, організованого керівництвом СРСР з метою загнати українських селян у колгоспи та водночас зламати національний рух опору, Україна втратила мільйони людських життів. У 2006 році Верховна Рада ухвалила закон, який визнає Голодомор геноцидом українського народу. У світі процес визнання Голодомору геноцидом триває. Які країни вже ухвалили таке рішення, знайомтесь в інфографіці DW:

Голодомор в Україні визнають геноцидом не лише країни, але й окремі інституції. Так, 2022 року резолюцію про визнання штучного голоду 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу ухвалив Європейський парламент. У 2023 році актом геноциду українського народу визнала Голодомор Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ). Цілеспрямована політика агресії Росії проти України є "трагічним нагадуванням про попередню спробу знищення української нації", наголошується в резолюції ПАРЄ. Тому Асамблея вирішила визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду, метою якого було "зруйнувати основи української нації, мови та культури".