Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

Розалія Романець

2 год. тому 2 год. тому

В ексклюзивному інтерв'ю DW федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про надання німецької зброї Україні, назвав неприпустимими загрози застосування ядерної зброї Росією та пояснив, чому перемир'я в Україні поки неможливе.