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Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

Розалія Романець
2 год. тому

В ексклюзивному інтерв'ю DW федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про надання німецької зброї Україні, назвав неприпустимими загрози застосування ядерної зброї Росією та пояснив, чому перемир'я в Україні поки неможливе.

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