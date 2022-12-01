Штайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФ

ПолітикаУкраїнаШтайнмаєр про німецьку зброю Україні, перемир'я, обстріли РФTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолітикаУкраїнаРозалія Романець2 год. тому2 год. томуВ ексклюзивному інтерв'ю DW федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр розповів про надання німецької зброї Україні, назвав неприпустимими загрози застосування ядерної зброї Росією та пояснив, чому перемир'я в Україні поки неможливе.https://p.dw.com/p/4KLZxРеклама