День пам'яті жертв голодоморів: як Україну підтримав світ

США і низка європейських країн висловили Україні підтримку, вшановуючи пам'ять жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років, а також голодоморів у 1921-1923 та 1946-1947 роках.

В День пам'яті жертв голодоморів у суботу, 23 листопада, лідери західних країн-партнерів України висловили їй свої співчуття та підтримку. Зокрема, президент США Джо Байден зазначив, що зі вшануванням пам'яті жертв голодоморів США "підтверджують зобов'язання бути разом з українським народом у важкий для нього час", коли Росія намагається "стерти Україну з карти світу".

"Моє послання до українського народу в цей день є чітким: Сполучені Штати шанують ваше минуле і залишаються з вами в сьогоденні. У цей день ми підтверджуємо нашу відданість підтримці України в її захисті своєї свободи, який триває, в її прагненні до справедливості і на її шляху до євроатлантичного майбутнього, яке вона обрала для себе. Мужність і сила українського народу переможуть", - йдеться у заяві Байдена, оприлюдненій на сайті Білого дому.

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Своєю чергою, посолка США в Україні Бріджит Брінк зазначила, що Голодомор залишиться "темним розділом в історії людства". "Голодомор - це трагедія не лише через голод, а й тому, що це був спланований захід, на меті якого було зламати дух українського народу. Сьогодні Росія знову використовує їжу, як зброю та інструмент влади й примусу", - зазначила вона у відеозверненні у соцмережі X.

"Росія продовжує те, що розпочала 91 рік тому"

Президентка Європарламенту Роберта Мецола у дописі у соцмережі Х зазначила, що "сьогодні Європа приєднується до народу України, щоб згадати та вшанувати мільйони жертв Голодомору".

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, своєю чергою, в дописі в Х наголосив, що у день пам'яті жертв голодоморів "його думки про той геноцид та війну, що триває в цій країні".

Міністерство закордонних справ Чехії у соцмережі Х наголосило, що "український спротив не зламали тоді - і російські агресори не переможуть сьогодні". "Нині Україна має вірних друзів, що підтримають її усіма способами", - йдеться у дописі чеського МЗС.

Міністерство закордонних справ Литви зазначило, що голод був покаранням за опір українців та їхнє прагнення зберегти національну ідентичність під час радянської окупації. "Воєнні злочини Кремля тривають, але цього разу ми повинні допомогти Україні перемогти", - йдеться у дописі МЗС Литви у соцмережі X.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже нагадала, що її країна визнала Голодомор геноцидом українського народу ще у 2008 році та додала, що "Росія продовжує те, що розпочала 91 рік тому - намагається стерти український народ з лиця землі". "Тоді - штучним голодом, сьогодні - ракетами, бомбами, вбивствами, зґвалтуваннями, атаками на порти, енергетичні об'єкти", - додала вона.

В міністерстві закордонних справ Фінляндії наголосили, що 91 річниця Голодомору нагадує "про жахи, яких можуть завдати автократичні режими".

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В українському Інституті національної пам'яті нагадують , що станом на кінець вересня 2024 року штучний голод 1932-1933 років визнали геноцидом українського народу парламенти Австралії, Бельгії, Болгарії, Великобританії, Грузії, Еквадору, Естонії, Ісландії, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Люксембургу, Мексики, Молдови, Німеччини, Парагваю, Перу, Польщі, Португалії, Румунії, Словенії, Словаччини, США, Угорщини, Франції, Хорватії та Чехії. Останньою до них доєдналася Швейцарія - парламент цієї країни ухвалив рішення 24 вересня 2024 року.

Голодомор в Україні визнають геноцидом не лише країни, але й окремі інституції. Так, у 2022 році резолюцію про визнання штучного голоду 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу ухвалив Європейський парламент. У 2023 році актом геноциду українського народу визнала Голодомор Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ).

За свою історію Україна переживала голодомори ще двічі - у 1921-1923 та 1946-1947 роках.