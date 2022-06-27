 Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 27.06.2022

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Світ

Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор в усьому світі

Американський історик Тімоті Снайдер порівняв путінську блокаду поставок зерна з України зі сталінським терором, назвав війну РФ в Україні колоніальною та порадив, як протистояти російській пропаганді.

Тімоті Снайдер під час Global Media Forum у Бонні

Тімоті Снайдер під час Global Media Forum у Бонні

"Голод в Україні у 1932-1933 роках мав вирішальне значення для формування того світу, в якому ми живемо", - так почав свій виступ Тімоті Снайдер, один із найавторитетніших істориків, експерт з питань Східної Європи та автор книжок про фашизм і тоталітаризм. Якби причини Голодомору, на встановлення яких у світі пішло майже сторіччя, вивчили раніше, можливо, вдалося б уникнути деяких подальших трагедій, наприклад, "культурної революції" в Китаї, вважає історик. На Global Media Forum у Бонні Снайдер закликав активніше розповідати про війну в Україні на тлі катастрофи глобального голоду, яка загрожує світові й може виникнути упродовж найближчих місяців як наслідок російського вторгнення в Україну. DW подає короткий переказ виступу Тімоті Снайдера.

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Сталін "надихнув" Гітлера на захоплення України

Голодомор в Україні у 1932-1933 роках, який забрав життя чотирьох мільйонів людей, став "результатом політичного вибору", зробленого Йосипом Сталіним, говорить історик: "Радянський Союз на той момент існував понад 10 років. У той час Йосип Сталін був тією людиною, яка ухвалювала рішення. Він здійснював політику, яку сам називав своєрідною самоколонізацією або внутрішньою колонізацією. Ідея полягала в тому, що частина Радянського Союзу експлуатуватиме іншу частину Радянського Союзу. Таким чином Сталін проводив цю трансформацію СРСР, під час якої держава взяла під контроль сільське господарство. Ця політика провалилася. Люди голодували, і Сталін ухвалив особливе політичне рішення звинуватити в цьому українців".

Снайдер називає три причини, з яких у світі не одразу зрозуміли, що спричинило голод в Україні. Перша - це помилковий наратив, що існував тоді на Заході: "Панівною була думка про те, що Сталін раціональний і його план має сенс. Людям було важко зрозуміти, що відбувся поворот до тиранії, до пропаганди, до ідеології".

Другою проблемою була відсутність журналістів, які могли б висвітлювати цю трагедію: "На початку 1930-х років було дуже важко висвітлювати події в Радянському Союзі, і, крім того, у 1932 та 1933 роках репортерам було заборонено відвідувати радянську Україну".

Нарешті, третя причина - це радянська пропаганда, яка називала жертв цієї трагедії її винуватцями, а закордонних журналістів та громадських діячів, які намагалися привернути увагу до голоду в Україні, - нацистами. "Це мало охолоджувальний ефект, який не дозволив людям приділяти надто багато уваги цій історії", - пояснює історик.

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Голодомор в Україні 1932-1933 років був "колоніальним голодом", говорить Снайдер. "Це була спроба центру захопити периферію. А ця катастрофа стала джерелом натхнення для Гітлера. Однією з основних причин, через які Гітлер розпочав війну, було бажання завоювати Україну та встановити контроль над її родючими землями. Причина, з якої він наважився на це, полягала в тому, що подібне вже зробив Сталін".

Блокада України військами РФ спричинить глобальний голод

Схожа історія, за словами Тімоті Снайдера, розгортається і зараз, у 2022 році. "Росія вторглася в Україну. Росія веде в Україні війну на знищення. Це означає втечу та переселення мільйонів українців. Це означає руйнування українських міст. Це означає страту громадських лідерів в Україні. Але це також означає спробу знищити українську економіку. А економіка України зараз, як і раніше, ґрунтується на сільському господарстві та експорті сільськогосподарської продукції. Тому частина зусиль зі знищення України включає в себе блокаду української торгівлі. Вона включає в себе знищення та крадіжку українських сільськогосподарських культур і блокаду українських портів російським флотом, які перешкоджають експорту українських продуктів харчування", - пояснює історик.

Усе це, на думку Снайдера, призведе до зростання цін на сільськогосподарську продукцію та до посилення світової продовольчої кризи, першими жертвами якої стануть найбільш вразливі верстви населення, наприклад, у державах Африканського Рогу та в Північній Африці, які залежать від українського зерна.

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"Як у випадку зі Сталіним, так і у випадку з Путіним це політичне рішення, наслідки якого цілком передбачувані. Якщо Україна буде у блокаді, то світ голодуватиме. Це було відомо заздалегідь", - наголошує Снайдер.

Припинити вважати Росію раціональною державою

Снайдер закликає зробити з історичних уроків три висновки, які допоможуть зрозуміти та висвітлювати війну в Україні. Перший полягає в тому, що необхідно припинити вважати російську державу раціональною: "Ми хотіли думати, що Путін - це щось на кшталт технократа, тому багатьом було важко припустити, що він справді може вторгнутися в Україну. Із цих же причин декому з нас було важко уявити, що може існувати глибша, похмуріша версія цієї війни. Версія, у якій настане голод".

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Другий урок - це необхідність фізичної присутності журналістів на місці подій, у тому числі журналістів з Африки, до країн яких "історія, що розгортається на наших очах, має безпосереднє відношення". Зрештою, третій урок - це протистояння пропаганді, яка намагається зробити із жертви винного. "Причина голоду, звичайно, дуже проста - це російські судна у Чорному морі, - констатує Снайдер. - Але російська пропаганда вже звинувачує українців, знову використовуючи слово "нацисти". Як і в минулому, її мета - відштовхнути журналістів, не дати їм правдиво написати про те, що відбувається".

Росія веде в Україні колоніальну війну

Аргументи, з якими Росія здійснила вторгнення в Україну, Снайдер називає колоніальними - саме їх упродовж 500 років наводили європейці, які намагалися завоювати решту світу: "Вони говорили, що ці люди не є нацією або ця політична організація не є державою. Невипадково той же набір аргументів висунула Росія щодо України. У цьому сенсі російська війна в Україні є продовженням специфічної європейської традиції колоніальних воєн".

Але історик звертає увагу на ще один колоніальний шар: "Російська блокада українських портів і неможливість експорту українських продуктів говорить про те, що люди в Африці та Азії також не мають значення для Росії: вони голодують, щоб світ міг звинуватити в цьому українців".

Снайдер говорить, що в історії колоніалізму важливою є ідея об'єктивізації: людина розглядається не як особистість, а як засіб досягнення мети. Нині, за його словами, світ став свідком подвійної об'єктивізації: не лише українці не розглядаються як народ, а й жителі Африки та Азії, які стануть жертвами голоду, також не розглядаються як люди - вони лише об'єкти у пропагандистській кампанії.

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Щоб протистояти російській пропаганді, журналісти, на думку Снайдера, повинні дати право голосу жителям України, Азії та Африки та "побачити всі частини цієї історії разом". "Це не просто питання великих держав. Це не просто питання Росії. Це питання всього світу", - зазначає Тімоті Снайдер.

Хтось може не повірити, що через війну в Україні може настати всесвітній голод, каже історик. Але якщо знати історію України, ця небезпека вже не здаватиметься такою ілюзорною: "Тисячі років Україна годувала величезну частину світу. Україна годувала античні Афіни. В епоху відкриттів європейські колоніальні держави імпортували зерно з України, що спричинило виникнення там кріпосного права. І якщо знати, що і Гітлер, і Сталін розглядали Україну як колоніальну територію, яка дозволить їм змінити світ, тоді ймовірність великого голоду видаватиметься більш очевидною", - сказав Тімоті Снайдер.

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    Автор: Клаудія Ден


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Тімоті Снайдер під час Global Media Forum у Бонні

Тімоті Снайдер: Путін може влаштувати Голодомор у світі

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