Парламент Ірландії визнав Голодомор геноцидом українців

Верхня палата парламенту Ірландії підтримала визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом. Схожі декларації ухвалили і в парламентах Молдови та Румунії.

Депутати верхньої палати парламенту Ірландії у четвер, 24 листопада, визнали Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу.

Про це у Twitter повідомило посольство України в Ірландії.

"Воістину історичне рішення Шенад Ерен (верхня палата парламенту Ірландії - Ред.) про визнання Голодомору 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія серед наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - йдеться у дописі диппредставництва в соцмережі.

Парламент Молдови теж визнав Голодомор геноцидом

Того ж дня декларацію про визнання Голодомору геноцидом українського народу ухвалив і парламент Молдови. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

"Великий голод (Голодомор) в Україні був наслідком запланованих заходів з навмисним наміром фізично знищити опонентів комуністичного режиму і став ключовим інструментом політики масової колективізації та поневолення тих часів. У підсумку близько 22,4 мільйона людей були насильно ізольовані в зоні масового голоду", - йдеться у тексті декларації.

Законодавці Румунії назвали трагедію злочином проти людства

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Раніше депутати румунського парламенту підтримали Декларацію про засудження навмисного голоду (Голодомору), якого зазнав український народ у 1932 - 1933 роках. Про це повідомляє румунське інформагентство Agepress.

У декларації Голодомор визнано злочином, вчиненим проти українського народу та людства, і рішуче засуджено як такий, що спричинив мільйони жертв, був позначений масовими порушеннями найголовніших цивільних прав і свобод, а також величезними стражданнями.

У квітні Голодомор визнали геноцидом депутати парламенту Чехії.