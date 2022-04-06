 У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу

Чеські депутати визнали Голодомор в Україні в 30-х роках 20 століття актом геноциду. Таким чином Чехія повертає ще один історичний обов'язок, наголосила голова нижньої палати парламенту Маркета Пекарова-Адамова.

Засідання парламенту Чехії (архівне фото)

Засідання парламенту Чехії (архівне фото)

Палата депутатів Чехії (нижня палата парламенту) визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення чеські депутати ухвалили у середу, 6 квітня, повідомив посол України в цій країні Євген Перебийніс.

За словами дипломата, робота над відповідною постановою тривала кілька років.

 

Як повідомляє Чеське радіо, депутати засудили Голодомор як злочин, акт масових репресій та порушення прав та свобод людини.

"Палата депутатів парламенту Чеської Республіки в контексті сьогоднішньої військової агресії з боку Російської Федерації щодо України своєю резолюцією робить свій внесок у дотримання міжнародних принципів, включаючи виявлення тих, хто вчинив ці злочини, щоб перешкодити повторенню подібної трагедії будь-де у світі", - йдеться в документі.

Читайте також: Чому Німеччина не квапиться визнати Голодомор геноцидом

Таким чином Чехія повертає ще один історичний обов'язок, наголосила голова нижньої палати парламенту Маркета Пекарова-Адамова. "Насамперед, з урахуванням жорстокої російської агресії проти України, що супроводжується до того ж інтенсивною дезінформаційною атакою і спробою спотворити історію, важливо пам'ятати про справжню злочинну сутність Голодомору початку 30-х років минулого століття", - зазначила вона. 

15 років тому чеські депутати вже засудили Голодомор як "злочин жахливого тоталітарного режиму". Згідно з новою резолюцією, голод "навмисно створив злочинний сталінський режим", він був "цинічно та жорстоко спланований".

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу уже 18 держав, включаючи Чехію.

Засудження масових убивств у Бучі

Також чеські депутати 5 квітня ухвалили резолюцію, яка засуджує дії російської армії в українському місті Буча, де на початку квітня після відступу звідти російських військ було знайдено тіла убитих цивільних.

Читайте також: Бійня в Бучі: у німецькому Бундестазі відбулися екстрені дебати

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

Росія продовжує стверджувати, що не має відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.

Дивитись відео 07:04

Визнання Голодомору геноцидом: завдяки кому українці запалюють свічку у вікні (26.11.2021)

Реклама

Докладно

На цвинтарі в Бучі, 5 квітня 2022 року

Мер Бучі: "Кількість виявлених тіл зростає з кожним днем"

Після російської окупації Буча лише повільно повертається до життя. DW поговорила з мером міста Анатолієм Федоруком.  

Уряд ФРН гальмує у питанні запровадження ембарго на експорт енергоносіїв з РФ

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.  