У парламенті Чехії визнали Голодомор геноцидом українського народу

Палата депутатів Чехії (нижня палата парламенту) визнала Голодомор в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу. Відповідне рішення чеські депутати ухвалили у середу, 6 квітня, повідомив посол України в цій країні Євген Перебийніс.

За словами дипломата, робота над відповідною постановою тривала кілька років.

Як повідомляє Чеське радіо, депутати засудили Голодомор як злочин, акт масових репресій та порушення прав та свобод людини.

"Палата депутатів парламенту Чеської Республіки в контексті сьогоднішньої військової агресії з боку Російської Федерації щодо України своєю резолюцією робить свій внесок у дотримання міжнародних принципів, включаючи виявлення тих, хто вчинив ці злочини, щоб перешкодити повторенню подібної трагедії будь-де у світі", - йдеться в документі.

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Таким чином Чехія повертає ще один історичний обов'язок, наголосила голова нижньої палати парламенту Маркета Пекарова-Адамова. "Насамперед, з урахуванням жорстокої російської агресії проти України, що супроводжується до того ж інтенсивною дезінформаційною атакою і спробою спотворити історію, важливо пам'ятати про справжню злочинну сутність Голодомору початку 30-х років минулого століття", - зазначила вона.

15 років тому чеські депутати вже засудили Голодомор як "злочин жахливого тоталітарного режиму". Згідно з новою резолюцією, голод "навмисно створив злочинний сталінський режим", він був "цинічно та жорстоко спланований".

Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали геноцидом українського народу уже 18 держав, включаючи Чехію.

Засудження масових убивств у Бучі

Також чеські депутати 5 квітня ухвалили резолюцію, яка засуджує дії російської армії в українському місті Буча, де на початку квітня після відступу звідти російських військ було знайдено тіла убитих цивільних.

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

Росія продовжує стверджувати, що не має відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.