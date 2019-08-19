 Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.11.2020

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Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору

Демографічні втрати внаслідок Голодомору зіставні з тими, яких Україна зазнала у Другій світовій війні, заявив президент Володимир Зеленський. Глава держави та перша леді вшанував пам'ять жертв цього злочину.

Олена та Володимир Зеленські (у центрі) під час вшанування пам'яті жертв Голодомору

Олена та Володимир Зеленські (у центрі) під час вшанування пам'яті жертв Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці ніколи не зможуть пробачити організаторів і виконавців Голодомору. Про це він сказав у зверненні до громадян України з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів, запис якого оприлюднений у суботу, 28 листопада, на сторінці президента України у Facebook.

"Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні", - зазначив Зеленський.

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", - запевнив український президент.

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Раніше цього дня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні біля пам'ятного знаку на Михайлівській площі в Києві. Потім вони прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років, де їх зустріли керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, повідомляє сайт Офісу президента.

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Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", біля якої встановили символічні композиції з зерном, і вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Зеленський також запевнив, що проєкт Національного музею Голодомору-геноциду обов'язково буде завершений, додавши, що дав відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України.

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