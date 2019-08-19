Зеленський: Ми ніколи не зможемо пробачити злочин Голодомору

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що українці ніколи не зможуть пробачити організаторів і виконавців Голодомору. Про це він сказав у зверненні до громадян України з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів, запис якого оприлюднений у суботу, 28 листопада, на сторінці президента України у Facebook.

"Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати, зіставні з тими, яких зазнала Україна у Другій світовій війні", - зазначив Зеленський.

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", - запевнив український президент.

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Раніше цього дня Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам'ять жертв Голодоморів в Україні біля пам'ятного знаку на Михайлівській площі в Києві. Потім вони прибули до Національного музею Голодомору-геноциду 1932-33 років, де їх зустріли керівник Офісу президента (ОП) України Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, а також голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович, повідомляє сайт Офісу президента.

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Учасники церемонії пройшли скорботною ходою до скульптури "Гірка пам'ять дитинства", біля якої встановили символічні композиції з зерном, і вклонилися пам'яті загиблих. Церемонія завершилася хвилиною мовчання.

Зеленський також запевнив, що проєкт Національного музею Голодомору-геноциду обов'язково буде завершений, додавши, що дав відповідне розпорядження Кабінету Міністрів України.

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