 На Київщині повідомили про сотні убитих цивільних у Бородянці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

На Київщині повідомили про сотні убитих цивільних у Бородянці

Про сотні убитих та поранених цивільних у Бородянці повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Зруйнований будинок у Бородянці

Зруйнований будинок у Бородянці

У звільненому від російських окупантів селищі Бородянка на Київщині убито та поранено сотні мирних жителів. Про це у вівторок, 5 квітня, повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Селище перетворилося на руїни - знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше - сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати", - написав він у своєму Telegram-каналі. 

Кулеба зазначив, що Бородянка - це ще один символ жорстоких злочинів "рашистів проти українців і мешканців Київщини".

За його словами, нині у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які проводять зачистку та розмінування населеного пункту. "Завтра туди заїдуть ще працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій на підсилення", - наголосив Кулеба.

Читайте також: Коментар: Злочини у Бучі - темна деспотія не має перемогти

Вбивство цивільних на Київщині

Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що найгірша ситуація щодо жертв серед мирних жителів від рук російських військових - у місті Бородянка на Київщині.

Раніше у місті Буча Київської області після відступу звідти російських військ було знайдено тіла убитих цивільних.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.

В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.

Дивитись відео 01:31

Звірства у Бучі: аналіз супутникових знімків (05.04.2022)

Дивитись відео 09:05

Що відбувається в Бучі після відступу росіян - ексклюзив DW (05.04.2022)

Реклама

Докладно

У Києві знову з'явилися затори, 5 квітня 2022 року

На 41-й день від початку бомбардувань Київ почав оживати

Спорожнілі після перших бомбувань російським військом вулиці Києва знову заповнюють авто й перехожі.  

Уряд ФРН гальмує у питанні запровадження ембарго на експорт енергоносіїв з РФ

Санкції проти РФ: чим ЄС може відповісти на звірства у Бучі

Цього тижня ЄС планує запровадити п'ятий пакет санкцій проти Росії за розв'язану нею війну проти України.  