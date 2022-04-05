На Київщині повідомили про сотні убитих цивільних у Бородянці

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Про сотні убитих та поранених цивільних у Бородянці повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
У звільненому від російських окупантів селищі Бородянка на Київщині убито та поранено сотні мирних жителів. Про це у вівторок, 5 квітня, повідомив керівник гуманітарного напрямку Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.
"Селище перетворилося на руїни - знищені будинки та інфраструктура, на вулицях стоять обгорілі машини. Та найстрашніше - сотні вбитих цивільних людей, сотні поранених. Російські окупанти влаштували геноцид українців. Інакше це не назвати", - написав він у своєму Telegram-каналі.
Кулеба зазначив, що Бородянка - це ще один символ жорстоких злочинів "рашистів проти українців і мешканців Київщини".
За його словами, нині у селищі працюють рятувальники та правоохоронці, які проводять зачистку та розмінування населеного пункту. "Завтра туди заїдуть ще працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій на підсилення", - наголосив Кулеба.
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Напередодні генпрокурорка Ірина Венедіктова заявляла, що найгірша ситуація щодо жертв серед мирних жителів від рук російських військових - у місті Бородянка на Київщині.
Раніше у місті Буча Київської області після відступу звідти російських військ було знайдено тіла убитих цивільних.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав місію Міжнародного кримінального суду і міжнародних організацій якомога швидше приїхати в Бучу та інші міста і селища Київщини для збору доказової бази вчинення воєнних злочинів російськими військовими.
В міноборони РФ стверджують, що не мають відношення до загибелі мирних жителів у Бучі.